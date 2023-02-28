口罩令取消｜網民1原因想繼續戴　卻怕被標籤　竟被鬧東亞病夫？

【口罩令／取消／香港口罩令／口罩好處／解除】特首李家超今日宣布周三（3月1日）撤銷口罩令，香港人戴口罩變成生活習慣，不少人在網上或討論區發文，稱會繼續戴口罩，除了保障健康外，更多人大呻是因為「屋企仲有好Q多」，怕造成浪費。

有網民雖然一心想繼續戴，但卻怕被人標籤，指公司有很多三姑六婆閒言閒語，不少人遂安慰道「取消口罩令係講緊大家都有除罩嘅自由」，未料真的有反口罩令人士揶揄，形容繼續戴口罩的人是「弱智愚民東亞病夫」。



政府3月1日起撤銷口罩令，不少網民想繼續戴，因為庫存實在太多。 （示意圖／夏家朗攝）

港人長期戴口罩多時已變成習慣，不少疫情下出生的寶寶更從未體驗不需戴口罩的日子，自小被灌輸外出必戴口罩。許多網民在政府宣布撤銷口罩令後在facebook及討論區發文，稱「明天還會戴口罩」，點出戴口罩的好處，例如上呼吸道疾病減少、「搭車繼續戴，瞓到擘晒口，流晒口水都冇人知，好正」，有人則指全家未中過，希望保護家中小孩。而最多人說的理由，其實是屋企仍有大量口罩庫存，「屋企仲有好Q多」、「我都係，可以用5年」、「照帶啦起碼啲存貨夠用多2年」。

不過有網民發文表示擔憂，認為香港自私的人居多，生病都不會戴口罩周圍去，但又怕繼續戴口罩會被人「標籤」，「係咁咳同乞嚏四圍播毒」、「有煙剷周街食煙有口罩隔住陣味都冇咁濃」、「有口罩令下傳染病發病率低了，自己想繼續戴」，「但依家宣布咗唔使戴，到時周街個個唔戴得你戴，肯定畀人標籤講閒話，點算好」。事實上，不少人稱公司有很多三姑六婆講閒話，更真的有網民鬧繼續戴口罩的人是「東亞病夫」。

李家超及盧寵茂宣布，3月1日起全面撤銷口罩令。（盧翊銘攝）

有人建議「扮用晒口罩先唔戴」，而且「現實冇人得閒理你戴唔戴罩」、「取消口罩令係講緊大家都有除罩嘅自由」，「估計半年內都有唔少人帶嘅，以台灣為例，取消口罩令後一樣有好多人戴」。未料帖文引來不滿口罩令人士的反擊，指責部分「防疫X」影相批鬥別人不戴口罩，「咁我而家咪笑你弱智愚民東亞病夫囉」。

另外，部分疫情關注組亦可能要面臨「轉型」，有人在「香港抗疫關注組發文」，稱「我哋呢個group點算？」，「Group 名後面寫（已結業）」、「口罩蟹貨區」、「轉做藥房關注組」。

對於繼續戴口罩又怕被標籤的問題，政府專家顧問、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今早見記者時，關注兒童在口罩令撤銷後的精神健康問題，指3歲以下小童出生後已習慣戴口罩，撤銷後可會出現焦慮情緒。而且，部分的家庭有口罩依賴傾向，認為學校應容許家長自行決定兼呼籲尊重他人選擇，「唔好強迫戴定唔戴」，供他們自行選擇及適應時間。

他另外提到，相信港人仍會自己戴口罩一段時間，參考日韓等國在口罩令取消後仍有不少市民戴口罩，可能與東亞民族較小心有關。

（綜合）