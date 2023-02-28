口罩令取消｜大量口罩存貨點處理？1招變清潔神器　網民：超實用

【口罩令／取消／香港口罩令／解除】持續了2年多的口罩令，將於3月1日起撤銷，不少人都擔心家中積落大堆口罩存貨，不知如何消滅。日本1名清潔達人「Yoshimama」就曾在網上分享如何化廢為寶，只需要將用剩的口罩當成除塵紙，套在除塵拖把上，就可以輕鬆去除家中塵埃。不少網民看完都表示「超實用」，「媽媽們堆積在家的口罩有方法去消耗了」、「要快點學起來」、「總算可以把口罩解決掉了」。



口罩令即將於3月1日起撤銷，不少人都擔心家中剩餘大量口罩「唔知點用」，日本清潔達人「Yoshimama」就教路，可將用剩的口罩套在除塵拖把上，就可以輕鬆除去家中塵埃。（「kodawari-souji.blog」圖片）

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日本家庭主婦、同時是清潔達人的「Yoshimama」曾出書分享如何以慳錢方法清潔住所，她平日也不時在網上分享家居清潔小妙招。早前她就發文教路，利用用剩的不織布口罩清潔家居的貼士，示範只需用3個已取下鼻子鐵線的口罩，套於除塵拖把上，綁緊後就可以取代除塵紙使用。

口罩除塵4步曲：

為彰顯效用，Yoshimama還用不同材質的口罩進行測試，結果顯示不織布能輕鬆吸附灰塵，幾下動作就可以令家居回復乾淨，「與紗布相比，不織布更容易清除垃圾」，而且就連立體口罩亦一樣達到除塵功能。

至於妙招的重點，就在於口罩與口罩之間不要留空隙。如果想「慳家」地使用口罩的另一面，只需要解開綁結後將口罩反過來即可。