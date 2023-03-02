老公送銀紙花被嫌棄？老婆拆到似垃圾　1個原因崩潰：不要再送了…

女士們若然收到伴侶送上這樣的花束，會很驚喜嗎？近日馬來西亞就有人妻發文指丈夫為她送上由鈔票製成的花束，或許是包裝過度或鞏固形狀的原故，拆卸時銀紙竟然黏着，即使其他人幫忙也都花費近3個多小時，她不禁崩潰說「有的破到要丟掉」，亦擔憂銀行不會受理。帖文惹來網民討論，有人給予「定心針」，表示只要銀紙號碼仍是清晰，銀行是不會拒收，亦有人笑言「我不介意，送我吧！」。



馬來西亞有人妻指，丈夫為她送上由鈔票製成的花束，或許是包裝過度原故，拆卸時銀紙竟然黏着，即使他人幫忙也花費近3個小時，不禁崩潰說「有的破到要丟掉」。（FB「Vivi Siew Yee Ong」截圖）

該人妻在社交平台FB發帖並附上3張圖片，指她跟老公說她害怕了，再請對方以後不要再送有銀紙的花束，「不是錢破還是錢破，破到有的都氣到丟」，根本不知要如何弄出無損的鈔票。

她續稱，有的銀紙黏到都不知銀行會不會拒收，很是心累，加上已叫孩子跟弟弟幫忙拆卸，用了3個小時才取出全部鈔票，獨力處理估計要花近8個小時，因而崩潰說現在弄出來的錢就像垃圾，苦言「真的太難了」。

從圖片可見，完整時的花束非常美觀，相信不少女士收到如此具有「心意」的花束都會非常開心。不過隨後的圖片不難看出，要拆卸如此美觀的花束可不是那麼簡單，或許是因為花店用了不少膠水鞏固形狀，因此拆卸時需要更多時間，亦未必能讓銀紙回復原狀，甚至會稍有破損，人妻擔心拿去銀行會被拒收亦情有可原。

對於這種花束，不少人都認同除了美觀，沒有其他好處，更稱銀行直接轉賬就最好，「所以我叫老公別玩這種，戶口號碼記得就是愛我」、「轉賬不香嗎？」、「真的很難拆，而且錢會很皺」。

有留言笑言「我不介意，你送我吧」、「有錢就好」。亦有人善心地提醒樓主，「用燙斗燙一燙」、「只要看到號碼（銀紙編號），沒有不見就可以」。