口罩令取消丨智障女兒拒配合戴罩外出　港媽慨嘆：終於無咁大壓力

【口罩令取消／香港口罩令／解除／撤銷】香港政府宣布，維持2年多、長達950多天的口罩令今日（3月1日）起正式取消，市民在室內、室外或乘搭公共交通工具時，均毋須再佩戴口罩，不少市民隨即「無罩」外出，感受新鮮空氣。有港媽就有感而發，指女兒患嚴重智障及過度活躍症，外出時難以配合長時間戴口罩，令她照顧時倍感壓力。經過2年多戴口罩生活，現時終能解放，她不禁慨嘆「終於無咁大壓力」，同時感謝曾經包容女兒的人。



有港媽指，女兒患嚴重智障及過度活躍症，外出時難以配合長時間戴口罩，令她照顧時倍感困難。經過2年多戴口罩生活，現時終能解放，她不禁慨嘆「終於無咁大壓力」。（示意圖，非當事人。張浩維攝）

該名港媽於親子王國發文，指過去3年港人已習慣戴口罩，「對於我哋來講，當然冇問題，因為我哋有自制能力，但對於我大女來說，就非常困難，因為她患有嚴重智障外，還有過度活躍！」她指口罩令仍生效時，女兒常常拒絕配合長時間戴口罩，導致外出不時遇到困難，「好多時因為佢唔肯戴口罩，我哋搭車都只好搭的士」。

港媽指，由於女兒不願配合，照顧時難免有壓力，「我們每次都用盡努力勸她，但阿女結果都唔肯戴，有時都畀我哋幾大壓力」。她憶述曾經有兩次帶同女兒乘搭公共交通工具，女兒再次拒戴口罩，幸好司機留意到女兒情況也願意體諒，「只是以善良的語氣，提醒阿女戴返口罩，當然我也會禮貌地解釋返阿女的原因」。

她直言現時口罩令取消後，感覺放鬆許多，「終於無咁大壓力」，毋須擔心女兒不戴口罩會影響別人或惹人注意。她回想這2年多的經歷，又感恩過往遇到的司機或受影響的市民也願意包容女兒，「真的感謝過去可能受到了阿女的影響，而對阿女的包容人們！」。

2月28日，口罩令實施最後一日街頭情況▼▼▼

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另有網民於討論區發文，指疫情初期發現患上白蝕病，「面上突然出現一大片白色，嗰時每日起身照鏡，都好唔開心，覺得自己一世都玩完，好似毁容咁，每次除口罩都驚俾人笑」，甚至一度因容貌轉變而感到焦慮，需要化妝才能外出。幸好樓主獲得女友、家人及朋友支持，令他漸漸接受自己，直至現時口罩令「解封」，他亦毫不害怕，「我已經無再擔心，仍然我都會羨慕皮膚好嘅人，但我已經放低咗」。

不少網民看過帖文也留言支持，紛紛表示疫情下照顧病患子女或面對他人目光絕對不容易，「捱過了！」、「唔使理人咁多，自己開心便好了」、「辛苦你啦，我明㗎，有時個壓力唔係喺病毒上，而係人們嘅有色眼鏡上，恭喜你哋終於捱到出頭」、「我仔情況一樣，情緒也因為疫情和口罩更加嚴重，口罩令取消對我們嚟講是好事」、「感受到你的辛苦，現在終於過去了」。