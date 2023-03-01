口罩令取消｜男生憂除罩後尷尬：好似當眾除褲咁　網民撐舒服就戴

過往3年受疫情困擾，市民每天外出均需佩戴口罩，但今日3月1日起取消口罩令，大家會選擇繼續佩戴還是「大解放」？有男生發文指可能因為過往習慣佩戴口罩，現在突然宣布取消反而感到不適應，形容程度就如「同當住人哋面除褲無分別」，又擔心若然屆時只有自己佩戴口罩會成為異類。對於樓主的擔心，有人認為最重要是自己覺得舒服，不過亦不要因為「容貌焦慮」而繼續使用口罩。



有男生指因為過往習慣佩戴口罩，現在宣布取消反而感到不適應，形容就如「同當住人哋面除褲無分別」，又擔心若然只有自己佩戴口罩會成為異類。（《奶酪陷阱》劇照）

該男生在Dcard討論區以「口罩戴耐咗，覺得除罩好尷尬」為題發帖，指自己樣貌正常，但就是很怕在別人面前脫下口罩，或許是因為過往數年已成習慣，現在外出不用再佩戴口罩，形容尷尬程度「同當住人哋面除褲無乜分別」。他更稱終於明白有些宗教女性需要戴頭巾，為何即使來到香港亦不會脫下，感嘆「習慣成自然」，同時擔心若然將來自己在街上佩戴口罩會很奇怪，成為異類，繼而詢問他人是否和他有同樣顧慮。

對於樓主的憂慮，不少人都認為脫下口罩才能看見真面目，更能呼吸清新空氣，「反而想睇到大家真面目」、「無可能戴成世，你當適應期囉」、「當大部份香港人都除，你唔除就會尷尬，反之亦然」、「唔戴口罩真係舒服太多，決定懶理人哋目光」。

有留言支持樓主，只要覺得開心，繼續佩戴亦無妨，「但唔好因為容貌焦慮先選擇戴」。（資料圖片）

亦有人支持樓主，只要自覺開心，繼續佩戴亦無妨，「自己覺得戴住舒服就繼續戴，但唔好因為容貌焦慮先選擇戴」、「太將自己當一回事，你唔係明星」、「只要唔好俾口罩焗到塊面好油就得」。有留言亦糾正指出「戴頭巾係因為宗教，唔關習慣事」。