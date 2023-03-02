口罩令取消丨雙唇重見天日！2招選擇合適防曬唇膏　搽完記得咁做

文：陳婉榆（Olivia）＠美容成份分析平台BeautyFact創辦人

口罩令取消，雙唇重見天日！在塗上喜愛的唇色之外，必定要好好保護唇部肌膚，才能保持雙唇水潤柔軟。以為保養唇部只需一枝潤唇膏？別忘了唇部是最幼嫩的肌膚部位，也會受到紫外線的傷害，加速老化，這次我們分享選擇唇部防曬產品的重要性和選擇合適產品的要訣。



唇部黑色素濃度相較其他部位低，雖然較難曬黑，但更容易老化，也會產生色素沉澱問題，必須好好保養。（《來自星星的你》劇照）

唇部容易曬傷和老化！

唇部是不少朋友忽略保養的部位，唇部黑色素濃度相較其他部位低，雖然較難曬黑，但更容易老化，也會產生色素沉澱問題。另外，因為唇部肌膚相對脆弱，暴曬下更容易曬傷，長期忽略防曬甚至會引發皮膚癌。

如何選擇合適的防曬唇膏？

防曬唇膏與日常皮膚防曬產品一樣，要同時保護我們免受UVA和UVB兩種紫外線的傷害才算有效！UVA會導致皮膚老化，而UVB則會引起曬傷和皮膚癌，因此在選擇防曬時要同時留意SPF及PA兩個標示，SPF一般以數字來表示，例如SPF15就代表能延長15倍皮膚曬傷、曬紅的時間，而 PA會以「+」符號的數目表示，最高可至4個「+」號，代表延後肌膚被曬黑時間的倍數。

原則上SPF與PA的防曬系數愈高，阻隔紫外線的功效愈強。不過由於唇周肌膚較薄，而且護唇產品也容易因飲食、抺嘴和流汗等因素容易脫落，所以頻繁補擦比選擇高防曬系數更重要。如果長時間待在戶外，建議可以挑選防曬系數 SPF 30左右的產品；若是大多數時間待在室內的上班族，使用 SPF 15-20 的產品即可。另外，一般而言選擇SPF度數為PA++的產品已經足夠。

採用具防曬功效的唇膏，即使是無潤色的潤唇膏也應該卸妝。（《來自星星的你》劇照）

防曬唇膏也分為物理性與化學性？

防曬唇膏也分為物理性與化學性兩種，唇部肌膚容易敏感的朋友，可選擇多數採用二氧化鈦作防曬成份的物理性防曬唇膏，有助避免化學成份引起敏感反應，但物理性防曬容易呈現厚重和泛白。另外，使用防曬帽和防曬面罩也是物理性防曬方法。

使用防曬唇膏後需要卸妝嗎？

採用具防曬功效的唇膏，即使是無潤色的潤唇膏也建議卸妝，可採用專門的唇部卸妝產品，讓你在不過份摩擦或拉扯肌膚的情況下徹底清理防曬唇膏。

陳婉榆（Olivia）是首個亞洲市場的美容成份分析平台創辦人，曾仼美容媒體編輯。（作者提供）

作者簡介：



陳婉榆（Olivia）是首個亞洲市場的美容成份分析平台BeautyFact創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全問題。



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