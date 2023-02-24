買貴咗！港男買完模型不滿減價公審店舖　網民恥笑：買多兩盒溝淡

「早買早享受，遲買平幾舊嚿」，格價失敗的確會令人感到蝕底，但亦難以怪人。近日有網民分享經歷，表示早前在黃大仙一模型玩具店買了心愛模型，及後發現店鋪竟以較低價錢售賣同一款式的模型，於是忍不住與店長理論，對方解釋是公司作出的商業決定，令樓主感到深深不忿，遂發文叫其他網民評理，「唔係錢嘅問題，係原則問題」。不過網民卻不認同樓主邏輯，認為事件屬明買明賣，店方有權調整價格。



樓主表示早前在黃大仙中心一模型玩具店買了心愛的模型，及後發現店鋪再售賣該模型，但價錢比當時買的便宜了一截。（資料圖片）

該網民在Facebook群組「黃大仙區友」發文，指早前在黃大仙中心一模型玩具店，見到櫥窗有玩具模型封塵多時，因喜歡該模型的外型及款式，認為是難得一遇的心頭好，遂決定付錢購買。

不過在1至2星期後，樓主發現該店再次出售同一模型玩具，但價錢比他購買時便宜了一截，令他心有不甘，於是打電話質問店長並要求解釋。店長遂解釋，商品價格隨時間浮動，指樓主購買模型時市價與後來有所不同，又稱：「其實你唔買都有其他人買。」

樓主不滿店方定價的準則，直言：「唔係錢嘅問題，係原則問題！」店長其後亦解釋，定價並非由他一人話事，而是「公司寫字樓」作出的商業決定。樓主對此深深不忿，「我好欣賞呢位店長 ，從今以後我都唔會再幫襯黃大仙呢一間模型舖，大家都可以諗諗」。

樓主稱，在1至2星期後發現該店再次售賣同一模型玩具，但價錢比當時買的便宜，感到心有不甘。（資料圖片，非涉事店舖）

大部份網民看過帖文，對樓主的經歷也不予同情，更批評樓主是輸打贏要的「西客」，「無人逼你買，你嗰時可以唔買」、「如果咁在意就出去行多幾間格價先買」、「明買明賣，有乜好呻」、「趁而家平，買多兩盒溝淡佢」、「以樓主嘅邏輯，啲超市日日唔同價應該大把人去嘈」。

亦有網民理性分析，認為不少玩具店是根據匯率定價，如果是首批到貨更可能趁機加價，「樓主唔使心噏，最緊要買到心頭好」。

（「黃大仙區友」Facebook群組）