內地客搭的士遺失iPhone　竟被司機勒索$500仲咁做更狂：很心寒…

【的士／的士司機】通關後來港內地旅客增加，有內地女網紅在網上發文，指日前來香港旅遊，發現其iPhone 12 Pro手機遺留在的士，於是致電請求司機送回，詎料對方竟「要挾勒索」她，要求預先支付500元人民幣（約570港元）。女網紅為了取回手機只好無奈付錢，但同時拍下司機「勒索」影片並公開，直指「心寒」、「希望可以引起重視，讓我們想想，為什麼我們對香港的印象是他們歧視大陸」，又強調「所謂的『無害遊客』，我們也是有脾氣的」。

內地網民看過影片都批評片中的士司機行為離譜，「懲戒無良司機」、「支持維權！他的態度太惡劣了！」。



女網紅「Linlin的奇妙冒險」於內地影片分享平台拍片講述今次「非常不愉快」事情。（影片截圖）

該女網紅「Linlin的奇妙冒險」於內地影片平台拍片講述「非常不愉快」的旅遊經歷。她表示，自己3年沒來香港，得悉通關便馬上辦簽證，「非常高興的去玩了兩天」。2月16日，她在深水埗吃過晚飯，搭「出租車（的士）」返回紅磡酒店，下車後發現手機不在身上，於是打電話到自己手機嘗試尋找，結果的士司機秒接電話，稱「妳手機是在我這，但是妳要給我錢」。

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女網紅稱，與司機交涉過程中，她提出會給對方「感謝費」，但司機未有直接答應，反而態度非常強硬地說：「你不給500塊錢，你就別要這個手機了！」從她上載的對話錄音聽到，司機一度表示「不行不行不行，總之我話$500就$500啦……妳唔好理啦，總之我話$500就$500啦，咁妳要唔要啊，個手提電話？咁咪人仔（人民幣）囉」。

的士司機要求付錢錄音內容▼▼▼

女網紅指出，她把手機落在的士上是其大意過失，如佔用司機時間，要求送回手機，確實應該給「路費」或「感謝費」，但認為對方態度非常惡劣，「這個對話是我沒有想到的，所以真的把我嚇到了，因為我覺得性質從感謝費變成了要挾，甚至是勒索」。

最終女網紅為免的士司機損壞手機，硬着頭皮答應付款並按時交收，司機交收後便駕的士離去，全程被鏡頭拍下。交收後，女網紅連夜返回深圳，翌日才打電話向香港警署報警，但警員卻指「當初妳是同意了（付錢），如果當初你不同意，你又有晒佢資料，就可以上來報案，就可以同你追查搵返個司機，任何事情你都可以打999，即時找警察到現場處理」，又說「如果真係想報案，可以上來警署」。樓主事後形容，「香港警察態度非常專業」，決定之後會再來香港報案。

樓主與的士司機收交電話過程逐格睇▼▼▼

樓主最後感嘆，並非所有遊客面對同一情況時也懂得反擊，「我會講粵語，我尚且可以跟他們爭辯兩句，那其他人呢，是不是就只能吃啞巴虧了呢？希望可以引起重視，讓我們想想為什麼會變成這樣子，為什麼我們對香港的印象是他們歧視大陸，有沒有可以改變的空間？」，又強調「所謂的『無害遊客』，我們也是有脾氣的」。

樓主希望影片引起重視，「讓我們想想為什麼會變成這樣子，為什麼我們對香港的印象是他們歧視大陸，有沒有可以改變的空間」，（影片截圖）

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事件引來網民熱議，直斥香港的士司機離譜，「主動給和被要脅完全是兩碼事！」、「司機態度問題啊」、「支持維權！！他的態度太惡劣了！」、「就是因為很多人不較真，一味的忍受，才助長了這種風氣！」、「懲戒無良司機」。不過樓主回應留言時亦表示，「其實這一趟店員和服務員、大多數我遇到的司機都挺親切的，我覺得有在變好，還是個別例子啦」。