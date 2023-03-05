港男列「香港人歧視3類內地人」：很難不討厭吧？　小紅書掀爭議

【通關／內地人／香港／歧視】內地人來港受到的對待問題常掀熱議，有港男就在「小紅書」發文，直指會歧視3類內地人，明言：「如果有人去你家然後對你不禮貌，還要鬧你不配合自己的時候，你會有什麼感覺？」

帖文引來網民爭議，認為樓主不代表所有香港人，「你列舉的這幾種，僅僅是你討厭的行為」、「真的很討厭某些人發『去香港説普通話會不會歧視』類似的話題來引流」，也有內地網民批評香港人太傲慢。



通關後出入境旅客增加。（資料圖片）

該港男於「小紅書」以「關於香港『歧視』」為題發文，指作為「土生土長香港人」，一般不會歧視或不喜歡內地人，稱香港人歧視或不喜歡的，只有以下3類內地人。

第1類：來港又不工作，不努力融入社會，只會抱怨的新移民



樓主說，每次看到新移民說自己來港很多年卻不懂廣東話又不想學，只想別人配合說普通話，然後抱怨因為語言問題被人討厭、找不到工作等，令他感到討厭，「既然來港生活，為什麼不學習一下廣東話呢？很難不討厭這種人吧？」。

第2類：去哪裏都推着行李篋，且不斷撞到人的遊客



樓主表示，有些人去哪裏都要帶着行李篋購物，然後撞到別人也不會道歉，有些人甚至會在商場中央打開行李篋慢慢整理，反問：「這類也很難會令人喜歡吧？」

第3類：沒禮貌的人



樓主稱，他試過在街上突然被大媽抓住手臂問路，解答完也不道謝就轉身離開，「試問我有義務去解答嗎？有禮貌詢問而不是大力抓停你很難嗎？」。

該港男於「小紅書」以「關於香港『歧視』」為題發文，指作為「土生土長香港人」，香港人歧視或不喜歡的只有3類內地人。（小紅書）

樓主最後指出，香港人表面冷漠是因為生活壓力太大，強調香港人只是「在努力生活」，感嘆「為什麼最近一講香港的不好就好像是流量密碼一樣，每個人都會馬上說香港真是不好啦，又沒禮貌啦，給我錢也不想再去呀等等呢」，又希望批評香港人的人「想一想」，「如果有人去你家然後對你不禮貌，還要鬧你不配合自己的時候，你會有什麼感覺？」。

網民爭議 批香港人傲慢

帖文引來網民爭議，認為樓主講的只是個人想法，不能代表所有香港人，「其實很簡單，你代表不了所有，你列舉的這幾種也僅僅是你所討厭的行為」、「真的很討厭小紅書某些人發『去香港説普通話會不會歧視』類似的話題來引流」。

也有大批內地網民指責香港人傲慢，「普通話是全中國人的通用語言，是香港的官方語言之一，同時香港也是中國的土地，為何不是港人自己需要提升普通話的聽說，這就是香港人傲慢」、「我感受到的是傲慢」、「什麼叫去到哪裏都要推着行李箱，你剛好在路上看到別人拉着個行李箱，你怎麼知道人家是一直拉着還是要找地方放下行李還是要離開？」。

亦有近日來港旅遊的內地網民認為，香港人態度不錯。（資料圖片）

亦有近日來港旅遊的內地網民認為，香港人態度不錯，「這幾天遇到的酒店工作人員、計程車司機、餐廳服務員、問路時的路人……都不錯啊！大家都做好自己的事，為啥一定要像家裏親戚一樣噓寒問暖才叫『禮貌』呢？」。