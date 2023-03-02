口罩令取消丨家長搭的士加$10貼士要司機戴罩　1句獲體諒：明白嘅

維持2年多的口罩令終於取消，部分市民急不及待除罩解放，但亦有人因各種原因而繼續戴口罩。有的士司機近日就分享召車訂單，可見有家長願付10元「貼士」，要求「接柯打」的司機戴口罩，指乘客中有2名年幼小孩，希望對方能夠明白。不少的士司機看過訂單都表示體諒，指小朋友及長者抵抗力較弱，若乘客禮貌要求，配合並不困難，「見到呢個order咁有誠意，我會戴一戴」。



有的士司機近日就分享召車訂單，可見有家長願付10元「貼士」，要求「接柯打」的司機戴口罩，指乘客中有2名年幼小孩，希望對方能夠明白。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

相關的士訂單截圖於facebook群組流傳，可見有家長以的士應用程式召車，要求由將軍澳唐俊街前往新蒲崗萬迪廣場，表明願付「千足金」車費，即按咪錶付款以外，額外多付10元「貼士」，希望司機接載時戴上口罩，皆因乘客中有2名年幼小孩，「兩個小朋友仲好細個」。

上載訂單的司機表示，相信即使口罩令已取消，的士行家工作時仍要戴口罩一段時間，「始終有好多小朋友同老人家都冇打針又冇中過，屋企人擔心都明嘅」，又認為圖中的乘客禮貌提出要求，同時願意加付小費，增加司機配合的意欲，「人哋都肯加錢，都好近啫」、「可能加$100戴10個都仲得」。

有的士司機表示，相信即使口罩令已取消，行家工作時仍要戴口罩一段時間。（資料圖片）

不少網民也體諒召車家長的要求，認為對於體抗力較弱的小朋友或長者來說，做好保護的確更安全，而且大讚該家長有禮貌，「雖然10蚊唔算多，感覺好舒服」、「有禮貌又唔係無理要求又有加乘仲想點，最緊要支旗靚」、「我正常會唔戴，但見到呢個order咁有誠意，我會戴一戴」、「有額外要求有加錢，千足金，好客一個」。

有網民則認為，目前疫情已放緩，市民需習慣復常生活，質疑涉事家長過份緊張，「戴足一世最好」、「戴咗就唔會中？」、「唔好出街囉，呢個世界好危險」、「見到巴士小巴司機唔戴口罩係咪唔上車？」。不過樓主就認為，行家若不接受大可拒絕接單，「有啲小朋友真係好細，打針又唔係話冇風險，戴口罩大家安心啫，你可以唔接」。