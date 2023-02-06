趁家人離港與男友短暫同居　港女被麻甩行為嚇窒：係咪應該分手？

「相處好同住難」不只形容婆媳，不同生活習慣或背景的人一起住都很容易產生矛盾。近日就有女生發文，指家人近日不在港，遂邀請男友到自己家暫住，不料日漸發現對方「麻甩」且懶惰，不只倚賴她照顧日常所需，家裏亦被弄得一片混亂，開始擔憂未來婚後生活。女生稱曾暗示要求男友回家，但對方似乎又聽不懂，因而煩惱不知應否講清楚，甚至是直接分手。



樓主指家人回鄉過年，遂邀請男友到自己家暫住，不料日漸發現對方「麻甩」且懶惰，不只倚賴她照顧日常所需，家裏亦被弄得一片混亂。（《鄰居同居》劇照）

該名女生在Dcard討論區以「男朋友住喺我屋企唔走」為題發帖，指因為家人回內地拜年，便邀請男友到家陪自己，「我問佢嘅時候係諗住佢上嚟陪我Hea一日玩下煮飯仔咁，點知佢好似get錯我嘅意思，以為我邀請佢嚟我屋企瞓」。樓主稱初時的確很甜蜜，有同居的感覺，所以沒有叫對方回家，可是隨後卻發現男友不少「麻甩」行徑。

樓主大呻，男友同居期間不會接送她上學，亦要她照顧起居飲食，「放學返嚟買埋外賣返屋企畀佢食，所有零食都俾佢拆咗嚟食」。她又指家裏被男友弄得非常混亂，但對方卻不願幫忙做家務，飯後碗碟及衣服亦全由她負責洗，「佢着嗰啲衫又係放喺度等我洗，洗完佢又無意識幫手晾衫，等我放學返嚟自己晾」，所以開始厭倦這種生活。

最麻煩是男友似乎誤會樓主邀請他長住，即使她曾暗示要男友回家，但對方似乎聽不懂，令她非常煩惱，「諗緊係咪要講清講楚，又驚自己講咗出嚟會Hurt到佢」。樓主直言，看見男友的生活習慣，不禁擔憂日後婚後生活，「我開始覺得係咪應該盡早分手，唔好拖落去」。

樓主指初時的確很甜蜜，但後來發現對方不少「麻甩」行徑，開始擔憂婚後會很辛苦，更稱「係咪應該盡早分手，唔好拖落去」。（《理想國》劇照）

網民認為樓主應要如實和男友表達自己想法，指感情就是要溝通和磨合，「生活習慣呢啲一開始唔講就好難返轉頭，如果佢重視你嘅話點都會有啲改變」、「呢種人要直接同佢講你想佢點，唔好驚Hurt到佢」、「直接講，磨合要溝通」、「10個男人有8個都係亂七八糟」、「睇你有無心教返佢啲基本嘢」。

亦有人認為未正式同居已經如此倚賴伴侶，婚後肯定更辛苦，建議樓主分手，「一齊住幾日就已經咁，將來長遠發展同居仲得了？」、「幾日已現晒型，點可能過世」、「唔好侮辱咗麻甩，佢呢種叫無賴」、「磨合唔到就早散早着」、「咁唔識人情世故嘅人唔多建議一齊」。不過也有人分享自己和女友的相處，「女朋友喺我到住，吸塵、執垃圾、做外賣仔，甚至底褲都係我洗」，更表示「人就自己揀嘅，自己接受到就一齊，唔得就分，無咩好諗」。