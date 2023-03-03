阿仔偏食只吃水餃！父母1招懲罰兒崩潰　網民怒斥：心理有問題？

這種極端的教育方式真的合適嗎？山東有男童非常挑食，只愛吃水餃，即使把餡料換成其他食材都不願意吃，讓父母很是頭痛。男童家長為了改善兒子的偏食情況，想出絕招對付他，決定連續包水餃33天，並且不提供其他食物，最終令男童崩潰大哭。該對父母更將整個「教育」過程錄影並分享到網上，惹來網民狠批，認為這種教育方式或許會對孩子造成心理陰影，更怒斥「不會教育就別生」。



山東有男童非常挑食且愛吃水餃，把餡料換成其他食材都不願意吃，父母決定連續包水餃33天對付他，同時不提供其他食物，最終令男童崩潰大哭，網民則狠批這種教育方式會對孩子造成心理陰影。（資料圖片）

內媒報道，山東省1名男童平時很挑食，只喜歡吃水餃，父母為了矯正他的飲食習慣，竟想出奇招對付，決定連續33天只為他提供水餃，拒絕讓他選擇其他食物。從父母拍下的影片可見，男童食了足足1個月水餃後，終不敵父母的「強勢」教育，只要看到水餃便感到崩潰，甚至還一度哭倒在床上，像是求饒一般。男童父母看到兒子的反應，終於決定停止包水餃，其後又將整個過程剪輯成影片，發佈到網上與人分享，似是非常自豪。

這種教育方式卻惹來網民一面倒狠批，擔憂會影響孩子心理，更稱根本是「家庭軟暴力」，「孩子較勁，家長也較勁？」、「家長是不是心理有什麼問題？」、「這種教育挺可悲」、「為什麼要讓孩子對喜歡的東西產生恐懼」、「不會教育就別生」；亦有人不解喜歡食水餃到底有什麼問題，「沒聽說過吃水餃也有錯」。

有留言則分享實例，直言孩子童年快樂與否，與父母的教育有極大關係，指她奶奶小時候雖然家境不好，卻又很愛吃魚，家人本着「你愛吃就讓你吃個夠」的心態，便瘋狂給她吃魚，硬生生把她吃到吐，自從那時起，不論是生理和心理，奶奶都對魚肉非常反感。