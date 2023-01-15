31歲男以為女友90後　揭驚人「真實年齡」仲有20歲仔　女友咁解釋

以為女友與自己年齡相若，但相戀2個月才發現她非但年長十多歲，還育有20歲的兒子？河南31歲孫姓男子與女友拍拖2個月，對方聲稱自己一樣是90後，但他日前揭發女友真實年齡是45歲，而且還有個20多歲的兒子，怒提分手及追討借出的錢。女友受訪時激動地指從未借錢，大呻自己「陪睡21天」還被追數，強調自己是1992年生（即31歲），兒子也不是親生的，透露這一切和前男友有關。但警方調查後確認她的年齡的確是45歲。不過，網民看完照片後集體錯重點，大讚女友保養得好，看起來年輕十多歲，「出書吧，怎麼保養的，我跪着聽」。



河南1名男子以為女友是90後，結果發現女友真實年齡是45歲。（微博影片截圖）

河南電視台民生頻道《小莉幫忙》報道，河南新密90後郭姓男子投訴，指自己與女友交往2個月，以為對方也是90後，日前揭發女友真實年齡是45歲，還有1名年過20的兒子。孫男指女友平日問他拿錢，「大部分都是借給她的」，部分過數的金額如果是「520」（我愛你）、「52」（愛你）或「1314」（一生一世），「那這些錢證明是我贈與給她的」，其他應該要歸還。

女友受訪時卻相當勞氣，堅稱從未借過錢，「我陪她（對方母親）家兒子睡了21天」，在男友家煮飯又做家務，「我就是當保姆你是不是也得給我保姆費」，兩人交往是你情我願。她卻被男友揶揄是「當奶奶的人」，「我沒有孫子，我單身，我哪來的孫子？」。

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女友指男友口中的「親生兒子」，其實是前男友的兒子，她有照顧過，強調不是她骨肉，她和兒子已多年沒聯繫。對於年齡報細數的問題，女友稱自己的確1992年出生，身份證出生年齡是前男友迫她改的，只有過世母親才知道。因為前男友想和她結婚，但母親不同意，前男友哭求下感動到母親，將她的戶口本交出來，「（男友）比我大很多，你想想我那時候18歲，我懂什麼」。

不過，當地警方接獲報案後調查，確認女子出生年份是1978年，真實年齡為45歲，重申不可能將自己的出生年齡改大14年，但孩子的確不是她親生的，屬前男友的兒子。警方表示，男事主提出的經濟糾紛其實不存在，因屬戀愛的正常花費，經調解後雙方已達成一致，從此互不干涉。警方再提醒年關將至，民眾婚戀交友需謹慎，婚戀過程中，一定坦誠相待。

許多網民看過涉事女子的照片後，反而大讚女方保養得宜，「怎麼保養成看起來年輕十多歲的呢，出教程吧」、「別的不說，人家40幾了髮量比我多」、「保養的確實挺好，談戀愛年齡不是問題啦，靈魂契合才是最重要的」。網民大讚女友曾經幫前男友照顧兒子，「不是自己孩子還在養。比那些丟孩子的強多了」，而且男方拍拖2個月才察覺，「說明女的長的還算年輕，保養不錯。不然不會分不出來」。

（綜合）