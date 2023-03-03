申冤？車公廟體育館驚現大字報　稱被女主管逼走　康文署咁回應

申冤大字報竟然藏在體育館的竹林中？沙田車公廟體育館2020年啟用後，因其日系庭院風的設計吸引許多市民打卡，有街坊今早（2日）發文，發現館內一片竹子被掛上由4張已過膠A4紙組成的「大字報」，提及有員工疑被「逼走」、批評有人「濫用職權，公報私仇」、「只懂奉承，冷漠無情」，在街坊群組內引起討論。有網民指純看文字已感到「好大怨氣」，又大讚「專登過埋膠，好用心」，希望了解到底發生何事。

《香港01》就事件向康文署查詢，該署回覆指車公廟體育館職員今早發現有人擅自於門外張貼數張「大字報」，已即時將其移除及就有關內容進行調查。康文署沙田區康樂事務辦事處隨後亦接獲內容相若的投訴信件，該署已按既定程序就投訴展開調查。事件沒有影響對公眾的服務。



有街坊今早上傳圖片，有人在車公廟體育館內掛上「大字報」。（fb街坊群組「沙田之友」圖片）

樓主在facebook街坊群組「沙田之友」上傳圖片，指攝於車公廟體育館，問「發生咩事？」。照片所見，有人將4張A4紙過膠打孔，並用扣環連起，組成1幅「大字報」，索在其中1枝竹子上。

大字報標題為「不平則鳴」，提及車公廟體育館1名3級康樂事務助理「夜郎自大，目空一切，濫用職權，公報私仇，欺壓員工」，第二張寫道「恭喜X主管如願以償，成功逼走我們了」，第三張則批評：「蛇蠍主管雙面人，權責不分，白癡又無知，只懂奉承，冷漠無情」，最後一張更指名道姓直斥：「XXX，請你學會尊重別人，我們不是你的玩具，也不是你的家犬」。

單從文字理解，大字報內容疑指體育館一群員工被主管逼走，說話縐縐批評有人濫權。帖文引起議論，網民認為事出必有因，「好大怨氣喎」、「仲唔係恭賀標語，呢班都係好下屬」、「九成西上級，俾人整蠱」，亦有人佩服當事人的勇敢，「向公義說不，不過以後都難以做回老本行……」。

有人則錯重點，大讚當事人「專登過埋膠，好用心」，笑問該體育館最近發生何事，「試過一次早上冇人開門」。由於車公廟體育館落成僅2年多，平日吸引不少市民拍照打卡，更有新人選擇到該處拍攝婚照，大字報被掛在門外一處竹林上，引來街坊揶揄：「呢個係咪影結婚相嘅景點之一？」

有網民解釋，部分體育館職員只是合約員工，嚴格來說不屬政府工，「人工低而且流動高，我知道的例子是$9,000人工但做2級工人同工作量」、「三級助理都係斗零職級，好心啦自己又唔係高級仲要烚細」、「好多人都係揸住雞毛當令箭」，但有留言亦提醒勿「跟車太貼」，希望知道事件後續，笑言要「等結果」、「啤酒、花生」。

（facebook街坊群組「沙田之友」）