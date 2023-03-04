通關後老公常返內地　人妻憂包二奶：有必要去咁密？網民獻計查證

老公下班後不留在家中享受天倫之樂，反而頻頻到內地，確實容易讓人起疑心！有人妻於討論區發文大呻，自從香港與內地通關後，老公周末經常回內地，聲稱「上去食下嘢揼骨按摩舒服下」，最近更變本加厲，連下班後也要北上，令她不禁懷疑及擔心老公包養二奶。



有人妻於討論區發文大呻，自從香港與內地通關後，老公經常回內地。（《完美伴侶》劇照）

該人妻於香港討論區以「老公最近成日返大陸過夜」為題發文，指內地與香港通關後，老公間中會趁星期六日放假，相約朋友到內地放鬆，「話上去食下嘢揼骨按摩舒服下」，她對此亦感理解。

可是她指最近老公下班後，竟選擇不花時間與她和子女相處，反而直接北上消遣，「放工之後返到屋企嗱嗱臨食個飯就執嘢走」，有時老公會聲稱與同事一起去，翌日直接去上班，令她質疑：「咁樣返工唔攰咩？同埋真係有必要去得咁密咩？」

人妻直言，「我有啲懷疑老公喺上面唔知係唔係有第二個，所以先會咁」，但她亦糾結地說，老公平時對她很好，「去完返嚟仲會買埋嘢食畀我哋」，指若非要照顧小孩，她也想與老公一起北上，「睇下老公到底返大陸做咩」。她又坦言，「如果佢真係出面有第二個，我做唔到咁大量（包容出軌）」。

人妻指出，老公近日連放工也選擇北上，「放工之後返到屋企嗱嗱臨食個飯就執嘢走」，令她不禁懷疑及擔心老公包養二奶。（《初戀築跡101》劇照）

網民一面倒懷疑樓主老公出軌，指出「咁奇怪去得咁密？上面有錢執呀？通常上得咁密腳，一定有可疑！你唔好信啲男人出去過完夜，返嚟買啲嘢畀你食，就係對你好呀！」、「你老公一定已經出軌，而且可能嫖緊同一條女，差在條女身份是不是二奶而已，老公買嘢畀你食，只係想蓋住你嘅懷疑」、「10成去叫X，通返關，多咗咁多靚X，男人貪玩好正常」、「一定有古怪，女人直覺上面有一件，咁辛苦都肯制」、「10個男人9個滾！仲有1個仲諗緊！」。

不少網民提出各種建議，「我都覺得你老公有可疑，下次你搵機會陪佢一齊上去，睇下有冇蠱惑啦」、「查定佢銀行，尤其消費方式，出面有二奶就肯定離婚，叫X離得仲快，有性病點算？」。有人則向人妻獻計，教她查證老公有否背叛自己，「教妳一招，放一盒避孕套在平時放開的地方，記得數目，然後過幾日睇下有無少到」、「如果老公交唔到功課，咪即係知道佢無貨賣」、「女人失去搵錢能力就沒晒牙力！一定要出來搵份人工，做好兩手準備！你老公情況唔樂觀！」。