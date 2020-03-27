【都市奇聞】浙江東陽「童子尿貴」有段故　揭開尿療抗癌傳說面紗

編按﹕坊間盛傳不少醫學偏方，究竟有多少是真的呢？今次帶大家從醫學角度探討喝尿養生的真相。

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據說每年開春，浙江東陽就滿城飄蕩着童子尿煮蛋的氣味。這種被東陽人視為大補的傳統食品在東陽的盛行已經到了「東陽尿貴」的地步──要用糖果收買小男孩，才能收集到他們的尿液。童子尿煮蛋，還成為東陽市的非物質文化遺產。

尿蛋的製作是用尿煮蛋，通常要煮到乾，有些還要敲破蛋殼，重新加入尿液再煮。有人說作客東陽，熱情的主人奉上尿蛋，為了避免盛情難卻的尷尬，只好以不吃雞蛋推脫；結果主人熱情地勸道：「不吃雞蛋，那喝點湯吧！」雖然外地人難以接受，而東陽人卻相信吃了它「春天不會疲累，夏天不會中暑」。

其實喝尿養生在世界各地都不罕見，還有一個專門的名詞叫「尿療」。在各種傳統醫學中，尿療可以算得上很嚴肅的一種。1996年，世界各國的尿療專家在印度召開了第一屆尿療世界會議。在2013年開到了第六屆之後，新聞媒體上再找不到後續的消息，可能是無疾而終了。

世界各國的尿療專家更召開了尿療世界會議。（Evangeline Shaw/Unsplash）

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尿是人體的血液經過透析排出的廢物。血液的成分比較固定，而尿液的成分受人體健康狀況以及飲食的影響，波動比較大。一般而言，其中95%是水，2%左右是尿素，其他各種礦物質、激素以及代謝產物不下200種，不過含量都比較低。



雖然是廢物，但剛剛產生的尿液基本無菌，其中的有害物質含量也很低，到不了危害健康的地步。所以，尿是無害的，在無法獲得飲用水的特殊情況下，喝尿是補充水分的一種有效途徑。

喝尿是補充水分的一種有效途徑。（Amritanshu Sikdar/Unsplash）

不過，尿療的目標顯然不是無害，而是利用其中的活性物質。一般而言，尿療理論並非基於其中的某種成分有療效，而是認為其中的某些成分循環回到體內會激發人體的抗病機能，類似於現代醫學中的免疫接種。1991年，有本叫《醫學假設》的雜誌提出了一個假説來解釋喝晨尿的功效。作者認為，晨尿中含有較多的褪黑素及其酯化物，這些激素回到體內，可以調節「睡眠──覺醒」週期，或者提高冥想的生理先決條件，從而有助於瑜伽的練習。《醫學假設》是一本很特別的學術刊物，它被科學文獻數據庫收錄，但早期的文章並未經過同行評議，也不需要科學證據，只要能夠自圓其說就可以發表。

世界上有許多實踐尿療的名人，其中最有影響力的大概要數印度人莫拉‧爾吉‧德賽。他是個革命家，一生多次入獄，81歲時當選印度總理，創了當選總理年齡最大者的世界紀錄。雖然生活艱辛，不過他很長壽，活到了99歲。在一次接受公開採訪時，他說他的養生之道是尿療，並且公開倡導這種療法，認為這是付不起醫療費用的印度人解決問題的好方案。

著名《百萬富翁》主持陳啟泰對尿療也有心得。（《蝕日風暴》劇照）

就尿療來說，不管是類似於免疫接種的假說，還是褪黑素的功效，都只是猜想，並沒有科學證據的支持。考慮到喝尿療法的特殊性，很難進行隨機雙盲對照試驗。所以，這些假說也就只停留在假說的層面，依靠遵循者的「信則靈」來維護。



其實，尿中還真有一些藥物成分。比如尿激酶，將其注射到體內可以啟動一種蛋白質轉化成溶纖酶，能夠幫助溶解血栓。此外，尿中除了水之外最豐富的成分──尿素，也被認為可能有藥效。在許多護膚品中，尿素用於促進補充水分。而在尿療者看來，尿素具有抗癌功能。20世紀50年代，一位希臘醫生宣稱用尿素治療肝癌和皮膚癌病人，大大延長了他們的生命。他還發表過一些成功案例，也有其他醫生宣稱有成功的記錄。不過，1980年以來，有過兩項小規模的研究，都無法證明尿素能使肝癌病人的腫瘤縮小。因此尿素抗癌只是一個傳說。

尿素抗癌只是一個傳說。（REVOLT/Unsplash）

東陽尿煮蛋的情形與尿療有所不同。經過長時間的熬煮，尿中的激素等生物活性物質早已失去活性。其實即使是生喝，尿激酶之類的蛋白質也會被消化分解，不可能到血液中發揮作用。尿蛋中剩下的基本上只有尿素和無機鹽。蛋殼有很好的通透性，鹽完全可以輕鬆自如地滲進去。民間認為神奇的尿蛋變鹹，其實只是尿中的鹽滲入雞蛋中而已。在長時間的熬煮中，鹽擴散到蛋黃之中也並不困難。

東陽尿煮蛋的「保健功能」完全只能依靠臆想來維繫，它的存在僅僅是因為東陽人民一直以來的喜歡。

《廿一世紀吃的真相——食物安全真與假》（萬里機構）

以上內容節錄自《廿一世紀吃的真相——食物安全真與假》

作者：雲無心

出版社：萬里機構

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