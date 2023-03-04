咁着數？內地客無港紙　人民幣一兌一付的士車資　網民：小心假鈔

通關後來港內地旅客數量日漸增多，消費時未必有港幣現金。有的士司機日前發文，指接載內地旅客時對方沒有港幣，最終「免為其難」讓對方以人民幣一兌一支付，有網民認為他是賺了差額，但不少人提醒他要小心收到人民幣假鈔，正因為內地假鈔多，電子支付才成為主流。



有的士司機指內地客沒有港幣，願以人民幣一兌一支付。（fb群組「的士司機資訊網Taxi」圖片）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發帖，指接載1名內地客，付車資時身上無港幣，開玩笑稱「免為其難一兌一收住先」，只見他在駕駛座上手持6張人民幣，包括100元（約110港元）及10元（約11港元）鈔票，車資200多元（逾230港元）。

有網民提醒司機要慎防人民幣假鈔。（示意圖／資料圖片）

部份人認為該乘客願意一兌一已經算好，「一兌一都好吖，我之前車個客，百三蚊，話要兌返差價喔」、「正常㗎，港幣上面坐的士都要畀多啲啦」。有人覺得乘客如此蝕都肯，「有啲伏」，提醒他要小心假鈔，「人民幣好容易造假，所以為何大陸用電子支付」、「點解大陸電子支付做得特別好，假鈔普遍係一大原因」、「微信支付好過」、「最驚收到假銀紙」。有司機指自己試過收夠1000元人民幣（約1100港元）去兌換，「彈返4張，唔收好過收」。惟樓主表示無得小心，因為他也不懂分人民幣真假。

有網民感覺樓主在炫燿賺了，揶揄「真係難為你」、「恭喜你！相同冧巴嘅銀紙好難收集到」。

（facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）