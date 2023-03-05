去奈良旅遊買鹿餅餵鹿　左腿慘被咬出恐怖瘀傷　女生：痛到受不了

日本奈良一直是旅遊勝地，惟想餵鹿吃鹿餅（鹿仙貝），務必要注意安全。台灣有女生於討論區分享近日到奈良旅遊的無奈經歷，表示在奈良公園買了鹿餅打算餵鹿，當鹿群看到其手上的鹿餅即蜂擁包圍，惟她卻一直拆不開包裝，突然間左大腿被一隻鹿咬了一大口，痛感漸漸湧上來令她大哭，發現被咬出一大片瘀青、腫起來和有一點點傷口。回台灣後，她去看醫生並告知經過，醫生和護士也失笑。



台灣有女生到日本旅遊，於奈良公園餵鹿吃鹿餅，結果被咬至瘀青。（非涉事咬人鹿／Dcard討論區圖片）

該女生於Dcard討論區以「在奈良被鹿咬到哭是否搞錯了什麼」為題發文表示，早前與朋友去日本旅遊，她當時懷着興奮的心情展開美好的旅程，而其中一個行程是去奈良公園體驗餵鹿。抵達公園後，她見到很多人都在餵鹿，雖然有點害怕，但又很想試試看，於是拿出200日圓買了一疊鹿餅。

她憶述，鹿餅一到手馬上被鹿群包圍，「有的鹿會咬衣服，有的鹿會輕輕撞我」，然後不知道為什麼，一直拆不開鹿餅的包裝，突然間「我的左大腿被咬了一大口」，起初並沒有感覺很痛，惟約10秒後，痛感湧至，她痛得在路邊大哭。她隨即將仍未拆得開包裝的鹿餅交給朋友，直言「真的痛到受不了，跑到旁邊繼續哭，去廁所看發現大瘀青，整個腫起來，還有一點點傷口」。

她拍下兩張瘀青對比照，被咬當晚可見到有片紅色的傷口，並有一圈瘀青圍着，但到被咬4天後，疼青變得明顯及大範圍擴散，以及伴隨着紫黑色點點。她指出，回台灣後，由於瘀青持續擴散，也沒消腫，故決定去看醫生。一進診間，她就向醫生說「我在日本被鹿咬」，醫生愣了3秒後，張開雙手5指放在頭上問「是這個鹿嗎？」，她回答「對，沒錯」，「然後醫生就開始無情的大笑，仰頭大笑的那種」。

她續說，其後自己也覺得很好笑，就將事件經過告知醫生和護士，「講完之後醫生跟護士都笑到不行，擦完藥我都要走出診間了，他們還在笑」。她表示，看完醫生後確定沒有受感染，醫生亦有開口服藥和塗抹的藥，目前正康復中。

最後，她溫馨提醒網民，「鹿真的很派（意指很兇），萬一鹿餅拆不開就整疊丟出去，包裝紙是可以食用的，不要像我一樣被啃，穿長版外套也比較不會被咬到肉哦！」。

其他網民分享被奈良鹿撞或咬至瘀青的傷勢▼▼▼

帖文引起熱議，有網民笑言，「買了餅還沒餵到，被咬倒貼醫藥費，真是…鹿不敷出」、「我覺得醫生學鹿比較好笑啊哈哈」、「那些鹿已經餓三年了」。有網民大呼，「看到圖片也太痛」、「鹿咬合力是多大」、「辛苦了，那些鹿真的成精了，會圍在攤販旁邊等人買，然後就開始暴動，之前還被扯衣服，上面還一堆餅乾屑」。

不少網民分享過往去奈良也曾被鹿咬或追的經歷，「我之前也被咬我的肚子，而且我有三層肥肉，剛好咬了一層！痛到哭，餅乾直接丟出去，回飯店肚子一團瘀血」、「我之前去的那天雪下了快20公分，然後鹿沒東西吃，就一直追我，我真的是用生命狂奔，後來鹿滑倒我才逃過一劫」、「奈良的鹿是野生的，不歸園區責任。尤其千萬別讓小朋友拿鹿餅，鹿會衝過來搶，非常危險。幾年前我也是去奈良，導遊才發入場券給我，一隻鹿就走過來突然一口咬掉我手上的半張票，還在我面前嚼；我拿剩下的半張告訴園方，他說是野生鹿不是他們養的，只能花錢再買一張票」。

有網民建議到裏面一點的春日大社或是餐廳附近再餵食，「東大寺那邊的都很火爆」、「奈良人跟鹿之間有一套禮儀，不能明目張膽地拿着食物或鹿餅到處逛大街，不然鹿群會一直跟着。跟鹿對到眼牠就會知道你要餵牠，一定要把食物舉高過頭一連串敬禮（鹿也會跟你敬禮），只要停下來或沒做好，牠可能就會以為你不餵牠了。因為那些鹿群在奈良對當地人來說有點類似神明的存在，建議找個當地人問餵食的流程比較好」。