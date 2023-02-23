日本自由行｜大阪酒店獨立房1晚幾十蚊港紙伏唔伏？網友分享經驗

國外許多旅宿費用都相當平價，有網友近日訂房時，發現大阪某旅宿一晚只要150元（台幣，下同）。



另一名網友則分享曾入住大阪每晚房價300元（約77港元）的飯店經驗，「300元真的是獨立房間，洗澡要去一樓澡堂，蠻特別的體驗」。

該名網友入住過的大阪鑽石酒店房價最低1000日圓（約58港元，未稅），透過海外網站訂房則較貴。點擊放大看看酒店照片：

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一名網友在PTT發文，他近日要去大阪旅遊，搜尋訂房網站竟發現有一晚房價150元的旅宿，直呼「日本大阪一晚台幣150元你敢住？會不會本魯住一晚，腎就不見了」。

另一名網友回文，他剛好住過截圖中另一間飯店，他表示，「這間鑽石飯店之前剛好有去住過，真的是台幣300元左右就能一晚，而且別懷疑，300元真的是獨立房間，然後洗澡要去一樓澡堂，可以跟一堆日本大叔光溜溜，其實是蠻特別體驗風味的」。

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其他網友紛紛留言「好像台灣貧民窟，但公設又高級不少」、「單人房，很舊沒衛浴，但有鎖」、「就背包客呀，不過台灣背包客要三百多，上下舖的」、「這種的在大阪西城區不少，之前看過部落客介紹有一晚500日幣的」、「如果只是睡一覺，行程都是到處走，住哪就是個人的考量囉」、「台灣背包客房間比不上」。

不過也有網友不喜歡，留言「有窮到這樣嗎」、「看起來真的300元價值，寧願去住新的膠囊700元」、「老實說真的很像劏房」、「好簡陋」。

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