日本自由行7個新變化：口罩仲使唔使戴？關西機場呢個位要排1小時

在被疫情困了3年後，不少人都迫不及待出國旅遊，其中又以日本最受台灣人歡迎。



日前有網友在Dcard發文分享睽違3年再度到日本旅遊的7個發現，引起網友討論，不少人也直呼有同感。

【懶人包】一個圖輯看清該網友分享日本旅遊與以往不同的7個地方（點圖放大閱讀）：

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1.不免費提供膠袋

日本重視禮儀，以前不管買什麼東西店員都會主動提供袋子方便客人拿，一趟旅程下來會收到一堆膠袋。

不過現在日本已經開始實施減塑，不論是便利商店、美妝店、超市甚至UNIQLO等服飾店，都不再免費提供塑膠袋了，塑膠袋價格從3円至15円不等。

2.路上幾乎都是台灣人和韓國人

原po表示，自己這次去大阪、京都的觀光景點，每個地方的台灣人都多到令人驚訝，周遭都可聽見中文或台語，連請別人拍照都能直接用中文問。韓國人第二多，第三多則是說粵語的，陸客非常少。

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而且從看女生的穿著還可直接分辨觀光客是日本人、台灣人還是韓國人，日本女生就是毛呢大衣配長裙和靴子，台灣人則較注重機能性，會穿羽絨衣，韓國女生喜歡旁分瀏海，穿短褲、短裙。

3.不會日文變得有點辛苦

以前觀光區的店員較擅長應付外國人，遊客可用中文或英文和他們溝通，但感覺現在日本的店員不太講或不願意講中英文，幾乎用全日文應答。

京都尤其明顯，幾乎沒有中文店員，因此建議大家準備一些簡單的日文會話，或是交給Google大神翻譯。

4.口罩很多但標示讓人搞不清楚

日本口罩很多，種類也多，標示很多元，不少口罩都是一般不織布材質，只有阻擋花粉、 PM2.5的功效，不像台灣會直接標示是否為醫療型口罩。

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5.機場免稅店的手信排隊排很長（關西機場）

這次日本機場的免稅手信店都排隊排超長，感覺沒有一小時排不到結帳，所以建議大家盡量在機場外都買好，避免來不及登機。

6.稅關（海關）電子化

以前入境日本前須填寫紙本入境卡，如今電子化變成一台台機器，大家要自己掃護照，但多數人搞不太清楚該如何使用，所以會有很多人擠在機器前。

7.防疫規格

香港處處可見民眾自發拿酒精噴桌子、消毒手，日本則只有在商家入口處擺放乾洗手，幾乎沒見到有人在使用酒精。

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日本的氛圍給人一種已經沒有疫情的感覺，多數人還是戴著口罩，但不是醫療型口罩，大多是為了防寒或是小顏用。

網友直呼有同感，特別是「膠袋、台灣人很多、店員狂說日文」：「以前去日本店員都會超迅速的把東西裝起來，要搶在他們前面說不用塑膠袋了，這次去店員都會先詢問要不要膠袋，有點不太習慣」、「在輕井澤散步的時候，還有台灣人用英文請我幫忙拍照，我說中文可以通啦」、「詢問店員或結帳時我都會先主動說英文，但大部分的店員還是用日文轟炸我，好像沒在管我是觀光客」、「在酒店櫃枱用英文問很簡單的問題，櫃枱竟然無法直接用英文回覆，有時候還會皺眉頭看你」。

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