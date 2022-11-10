奈良小鹿缺糧釀飢荒「塞爆公園靜坐抗議」網民集體眼花以為係改圖

隨著各國陸續解封，不少人也搶去日本旅遊，尤其是奈良公園更是許多哈日族的心頭好。最近有幾張照片在網路上瘋傳，一名女網友表示她的朋友這幾天到奈良玩的時候，發現鹿多到「鹿滿為患」，不仔細看還以為照片是改圖把鹿加上去的，壯觀的畫面讓不少網友嚇呆。



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女網友「すみれ」於4日在Twitter上貼出兩張照片，表示朋友前陣子去奈良遊玩，到知名的奈良鹿園的時候拍了照片，照片中的鹿多到非常誇張，只見這些鹿不分男女老少都四隻腳跪在地上趴坐，表情跟動作幾乎完全一致，讓女網友不禁直呼「鹿多到我以為是PS合成照」。

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這些鹿滿為患的照片在Twitter上引發大量網友迴響，吸引超過8萬人按讚，也被「動物星球頻道（台灣）」發佈在官方Facebook Page上，粉專小編也相當驚訝，打趣地說「拿出鹿餅不知道會不會大暴動」。網友紛紛留言表示「有些鹿很像流氓，不給吃就被撞，甚至衣服、包包都會被啃」、「這真的不是用P的嗎」、「鹿分身之術」、「他們看到你在買鹿餅時就會等在旁邊，當你拿到手時馬上就開始搶」。

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