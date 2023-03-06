悲！媽媽擠奶餵母乳做漏1件事　滿月男嬰染惡菌亡　4大須知勿做漏

【母乳／阪崎氏腸桿菌／Cronobacter sakazakii】餵母乳時須確保餵食器清洗消毒乾淨！美國1名早產嬰兒因母親的吸乳器未有清潔乾淨，被「阪崎氏腸桿菌（Cronobacter sakazakii）」污染，導致出生20天後出現發燒、呼吸困難、心臟驟停等症狀，最終在染惡菌13天後，即剛滿月不久便不幸身亡。



餵母乳時須確保餵食器清洗消毒乾淨。（示意圖／資料圖片）

美國疾病控制和預防中心（CDC）近日公布病例，1名早產男嬰出生時住在新生嬰兒加護病房，情況穩定，但在出生第20天，男嬰出現發燒、呼吸困難、心臟驟停等症狀，最終於發病13天後死亡。

美國疾病控制和預防中心調查發現，男嬰母親使用的餵食器及吸乳器未有清潔消毒乾淨，且時常在器具仍潮濕狀況下使用，結果遭「阪崎氏腸桿菌」污染，最終導致男嬰感染該種桿菌而致命。

美國1名早產男嬰出生時住在新生嬰兒加護病房，情況穩定，但出生第20天，男嬰出現發燒、呼吸困難、心臟驟停等症狀，最終於發病13天後死亡。（示意圖／資料圖片）

美國疾病控制和預防中心提醒，「阪崎氏腸桿菌」在環境中相當常見，徹底清潔消毒吸乳器，以及妥善儲存母乳或奶粉非常重要。中心又呼籲，餵嬰兒前要清潔及擦乾雙手。

根據本港食物安全中心，「阪崎氏腸桿菌」是革蘭氏陰性無芽孢桿菌，最佳生長溫度為攝氏37度至43度，而這種致病菌通常只會令免疫力較弱的人患病，可令嬰兒（不足1歲兒童）致命。

美國疾病控制和預防中心提醒，「阪崎氏腸桿菌」在環境中相當常見，徹底清潔消毒吸乳器，以及妥善儲存母乳或奶粉非常重要。（示意圖／資料圖片）

食物安全中心又列出沖調、保存奶粉4點建議：

1）以不低於攝氏70度的熱水（煮沸後放置時間不要超過30分鐘）來沖調奶粉，並盡量縮短配製與飲用時間。

2）預先配製的奶在配製後應立即冷卻和貯存在雪櫃內。沖調好的奶應在即將餵食前才重新加熱，並在配製後24小時內飲用。

3）把沖調好的奶放在盛載了溫水（水位應低於奶瓶的上端）的容器內重新加熱不超過15分鐘，其間須間中搖晃或轉動奶瓶。

4）如情況許可，高風險嬰兒應飲用經商業無菌處理可即時飲用的液態嬰兒配方。

