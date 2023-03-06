二奶vs三奶街頭MMA影片瘋傳！為爭75歲老翁打到出火　揭背景超亂

【街頭MMA】台灣發生「小三（二奶）」、「小四（三奶）」為爭奪七旬老翁情夫而在街上打架事件，更驚動警察到場噴辣椒水壓制。事件引起熱議，75歲李姓老翁受訪時道歉，稱「2女都沒錯」，責任全在他身上，明言「沒辦法，我就風流一生嘛」。



台灣發生「小三（二奶）」、「小四（三奶）」為爭奪七旬老翁情夫而在街上打架事件。（影片截圖）

台灣《自由時報》報道，事發上周五（3月3日）晚上7時許，66歲黃姓女子與56歲欒（廣東話讀音「聯」）姓女子於高雄市三民區建德路與建昌路口「大亂鬥」，警方接報到場欲勸2女分開，但黃女仍拉着欒女的頭髮不放，故警方向黃女噴灑辣椒水壓制。

從網上流傳的影片見到，現場環境相當混亂，警方向黃女警告後便噴灑辣椒水，並把黃女壓制在地上。

亂鬥過程逐格睇▼▼▼

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據報，2女打鬥的起因是爭奪75歲李姓老翁。李翁本身已經結婚，但與黃女一起已40多年，育有2名子女，卻又與欒女有感情瓜葛，而且3人都住在同一社區。案發當日，李翁與欒女在路上散步聊天，黃女在自家陽台見到，即帶着33歲女兒衝出家門理論，其間與欒女口角，繼而肢體衝突、互扯頭髮，僵持不下。雖然雙方暫不提告，但警方依社會秩序維護法，移請高雄地方法院簡易庭裁處，最高可處1.8萬新台幣（約4,600港元）罰鍰。

李翁事後接受媒體訪問，形容當日發生的只是「小事」。他指出，當晚他帶「女朋友」欒女去吃海鮮，以及談房仲相關公事，卻被「二老婆」黃女抓到，觸發事件。李翁又說，他與欒女在一起6年，稱欒女也是被他騙來，是他害欒女身敗名裂，而欒女要和他斷絕來往，但他不願意，惟目前已打不通欒女電話。

李翁事後接受媒體訪問，形容當日發生的只是「小事」。（網上圖片）

至於3人關係，李翁明言「沒辦法，我就風流一生」，也沒辦法數先後交往過多少女友。

黃女的妹妹則強調，姐姐是「二房」而非「小三」。她解釋，姐姐與李翁因合作事業走在一起，生下小孩後有到李翁家找元配和奶奶跪喝媳婦茶，要求承認是李家人，雖然2人沒有登記，惟家族有承認2人關係。她續說，欒女原本是李翁弟弟的女朋友，也導致李翁弟弟家庭失和，更鬧上法院。