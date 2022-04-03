癌症｜上圍豐滿較易患乳癌？專家破解網絡迷思　揭小胸部最大優勢

台灣女星朱芯儀早前勇敢證實自己罹患乳癌，強忍化療副作用，站出來分享艱辛的抗癌之路。事實上當地歌手蔡琴、朱俐靜都飽受乳癌所苦，而它也是女性好發的癌症。



台灣外科醫生陳榮堅指出，乳房大小、豐滿度與是否發生乳癌並不相干，但「小胸部」的確具有優勢！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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「胸部大的人容易得乳癌？」是許多人存在的迷思。台灣外科醫生陳榮堅曾在《醫師好辣》節目中解釋，乳房大小、豐滿度與會不會發生乳癌並不相干，但與「乳房診斷」很有關聯。他說，一般乳房較小的女性很容易摸到腫塊，有警覺性知道要就醫；但相對豐滿者，若腫瘤長在較深層位置，沒有摸得很仔細，加上腫塊滑掉難注意，因此上圍較豐滿者在自我檢查須特別留意。

陳榮堅強調，不只女性、男性也會得乳癌，以同樣長2～3公分腫瘤為例，胸部小很快就會貼到胸壁，並順著淋巴擴散出去；反觀胸部豐滿，加上腫塊位置較靠外面，離胸壁較遠，再往外長的速度也會較慢。因此有研究顯示，男性乳癌期數容易比女生後面，「因為男生沒什麼胸部，長乳癌很快就到胸壁，很快就有往外跑的傾向，會比較嚴重。」

針對此迷思，台灣外科醫師江坤俊以臨床上曾替很多胸部小的女性治療乳癌為例，「答案是錯的！」歐美女性乳房平均比台灣大，但台灣女性乳癌發生率卻從未輸過歐美，「如果題目換成另一個說法，就會變對的」。他說，胸部大的女生若是因為體型較大而有大胸部，的確較容易罹患乳癌，「肥胖本來就會得到13種癌症，特別是停經後的婦女BMI每增加1，乳癌機率增加18%。」至於體型不胖卻擁有突出上圍的女生，就不適用該說法。

江坤俊表示，胸部的大小與得到乳癌的機率並無特別大的關係，「BMI就有關係！如果你的胸部大是因為BMI比較高的話，得到乳癌機率就會大增。」此外，他也分析當乳房密度較高，真的較容易得到乳癌，由於40多歲時乳房裡原本的乳房組織會被脂肪取代，「比如兩人同樣45歲，一起去照乳房攝影，照起來乳房緻密度比較高的人，代表她得到乳癌機率比較高，代表她的乳房對於荷爾蒙受體比較敏感一點點。」

江坤俊再舉例，「比如你去游泳、去洗三溫暖，看到旁邊的女生乳房下垂，你不要笑她，因為她得到乳癌機率比你低很多，因為她的乳房組織大部分變成脂肪，反而比較不會得到乳癌。」

摸到乳房硬塊要當心，乳房外科醫師陳賢典曾在節目中提醒「3狀況千萬別拖」！他分析，無論是自我檢查或到院檢查時，當發現腫瘤「形狀怪怪的」就要小心，因典型良性腫瘤的形狀應該規則如圓形或橢圓形、邊界清晰、內容均勻，即可較放心追蹤。一旦看到腫瘤形狀詭異，邊界影像模糊不清，要擔心有病變風險。

至於「腫瘤穩定度」也是關鍵。陳賢典進一步指出，腫瘤穩定危險性較低，若在3～6個月短時間發現大小、形狀或內容穩定度發生變化，也必須注意。此外，一般良性腫瘤通常穩定且不會太大，當發現「腫瘤大小」超過2、3公分以上，「越大腫瘤即使外型是規則穩定的，其實還是有風險、有潛在病變危險性。」

【同場加映】乳癌｜胸部紅一片以為濕疹 直到乳頭凹陷先就醫 驚揭「乳癌吃到皮膚」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】