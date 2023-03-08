公屋｜港女等足7年終獲屯門首派單位　拆信得悉呢個真相秒崩潰

香港公屋單位短缺問題嚴峻，排隊等上樓隨時要十年八載，相當漫長。有網民最近分享指，等了7年終於收到房屋署首派單位信件，滿心歡喜打開，卻發現是特殊單位，頓時大失所望，「拆開睇完好似天堂跌落深淵」。



樓主指已等了7年仍未有消息，最近終收到由房屋署寄來關於首派單位的信件，而派的單位位於蝴蝶邨蝶意樓。（網上圖片）

該網民近日於Facebook群組「香港公營房屋討論區」撰文分享，表示自己屬3人家庭申請，中途因為決定轉區，已等了7年仍未有消息。最近終收到由房屋署寄來關於首次分配單位的信件，形容感到緊張又期待。相中可見，房署派的單位位於蝴蝶邨蝶意樓，但旁邊寫明該單位於今年1月曾發生自殺或意外死亡事件，屬於特殊單位。

樓主坦言感到非常灰心，以為終於等到上樓，如果今次拒絕接受單位，又要再漫無目的地等，「拆開睇完好似天堂跌落深淵」。

房署派的單位是蝴蝶邨蝶意樓，但旁邊寫明該單位於今年1月曾發生自殺或意外死亡事件，屬於特殊單位。（Facebook群組「香港公營房屋討論區」圖片）

不少網民紛紛留言叫樓主無需太快放棄，「可以唔要，唔當一次，唔好灰心」、「唔想要就唔好要，第二派好快㗎」、「想當年我首派都係問題單位，上去睇仲蘋果插住香，後尾拒絕後好快就派到新樓高層，唔好灰，希望在明天」。

亦有網民指蝴蝶邨單位環境差，拒絕接受也是好事，「啲間隔好差，完全放唔到傢俬，無獨立廚房，門對門」、「嘈就真係蝴蝶邨嘅特色，我地邨內好多街坊都受緊苦」、「隔離屋肚痾啲屎臭味都會隔風傳入黎，無處可避」。

（Facebook群組「香港公營房屋討論區」）