公屋│港媽等8年獲派石籬公屋超開心　見單位真身秒崩潰：好煩…

【公屋／輪候】排隊輪候公屋數以年計，結果卻不似預期難免令人沮喪。有港媽於網上發文表示，等候公屋8年，近日終於收到「派屋信」感到相當開心，然而看到公屋單位真身後發現有1個嚴重問題，直指「白開心一場」，形容「心情好差」。網民看過樓主提到的問題後，認為「不要」更好，再等下次機會，「咁真係好氣人嘅」。



有港媽於網上發文表示，等候公屋8年，近日終於收到「派屋信」感到相當開心，然而看到公屋單位真身後發現有1個嚴重問題，直指「白開心一場」。（資料圖片）

該港媽於Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 裕雅苑 昭明苑 安秀苑 冠山苑 啟欣苑 驥華苑 愉德苑」發文，指自己好不容易排隊等候了8年公屋，今年年初六（1月27日）收到「派屋信」，獲派葵涌石籬公屋單位，然而看到單位真身，卻令她相當失望，直言「白開心一場」。

樓主指自己好不容易排隊等候了8年公屋，今年年初六（1月27日）收到「派屋信」，獲派葵涌石籬公屋單位。（Facebook）

樓主表示，獲派的葵涌石籬公屋單位，是「漏水沒維修好」的舊屋，斥責「石籬管理處氣人，居然將漏水的舊屋沒維修好的屋，還要派給人，又不交樓，一直話樓上住戶要維修，又冇一個時間給人哋幾時維修好？」。

樓主表示，獲派的葵涌石籬公屋單位，是「漏水沒維修好」的舊屋。（Facebook）

樓主向房屋署講述問題，卻被告知「要唔要（公屋單位）都要計一次」，直指「又煩又好火」，「咁公平嗎？又不係我嘅問題！管理處又給唔到時間來交樓，怎麼辦才好？好煩」。

帖文引來網民熱議，不少人同情樓主遭遇，建議不要接受，「咁真係好氣人嘅」、「漏水手尾長唔要，希望下一次更好」、「不要，等第二次機會」、「我二派都係頂樓漏水單位，一樣叫維修，叫我簽同意書等維修完，維修咗大約2至3個月，我再去睇仍然有水漬，問題無解決到，我最後選擇放棄等三派」。樓主回應留言時則說，「又唔知下一次（派的單位）係乜，多謝晒」。