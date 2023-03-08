荒唐翁媳！「老婆跟爸爸私奔」堅信妻無辜　男子怨警：不認真查案

情場無父子，家翁愛媳婦？印度1名男子愛上了自己的媳婦，於是趁兒子到外地工作，便帶着媳婦私奔。他不但偷走了兒子的老婆，還偷走了他2輛單車，卻獨獨把半歲的小孫女留下來給兒子照顧「充當陪伴」，果真是「慈父」！



印度男子帕萬結束外地工作回家後，竟發現妻子已經跟爸爸私奔了。（GettyImages）

綜合外媒報道，印度拉賈斯坦邦本迪（Bundi）西羅村（Silor）的帕萬．瓦拉吉（Pawan Vairagi），與妻子育有1名6個月大的女兒。日前，帕萬結束工作回家，發現妻子與爸爸拉梅什．瓦拉吉（Ramesh Vairagi）「私奔」，而自己的2輛單車亦不翼而飛。憤怒的他即時衝到警局報案，並且「大義滅親」地舉報父親拉梅什。

帕萬與妻子育有1名6個月大的女兒，他認為妻子不可能拋下自己及年幼的女兒。（示意圖/GettyImages）

帕萬稱拉梅什過往一直從事非法工作，認為是他引誘妻子離家。帕萬亦堅信妻子是清白的，若非受父親慫恿，絕不會拋下自己及尚在襁褓的女兒。隨後，他又指責警方「沒有重視案件」、「沒有積極展開調查」。而警方發言人巴德瓦吉（Arvind Bhardwaj）回應時稱，警方正在尋找這對翁媳及被盜的2輛單車，而基於保護當事人原則，不會對外公布除名字以外的其他細節。

據當地媒體報道，同類事件過往在拉賈斯坦邦亦曾發生過，在Sirohi曾有「岳母愛上女婿」的事件，該名40歲的女子與女婿計劃私奔，由女婿動手將岳父灌醉後再出逃。

（綜合）