大癲！「食腦」大媽巴士車輪底攝紙皮　圖輾過壓扁　結局笑爆網民

危險行為切勿模仿！近日網上流傳1段影片，澳門有大媽為壓扁紙皮，竟待巴士停站時，將3疊紙皮攝入車輪前，企圖讓巴士離站時輾過紙皮，利用車身重量壓扁，惟其中1疊紙皮卡在車底，被駛走的巴士一直拖行，大媽只能奮力追巴士盼拾回該疊紙皮，情況十分狼狽。



澳門有大媽為壓扁紙皮，竟待巴士停站時，將3疊紙皮攝入車輪前。（fb專頁「hkitalk.net 香港交通﹒資訊網」影片截圖）

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fb專頁「hkitalk.net 香港交通﹒資訊網」上周三（1日）發布1段36秒的抖音影片，顯示有輛巴士正停站讓乘客下車，一穿紅色長袖上衣的大媽趁此時將1疊白色紙皮放在車輪前，當時已另有2疊紅色紙皮被放在車底。多名乘客陸續下車，曾有女乘客轉過頭來察看大媽正在做什麼，不過未有阻止。

大媽放好紙皮後，站在一旁靜待巴士離站，車長及隨後的乘客下車時均未有察覺車底被放紙皮。當巴士駛走時，車輪成功輾過3疊紙皮，惟白色紙皮卡在車底，隨巴士離去，大媽無暇理會2疊紅色紙皮，急急腳衝前追巴士，嘗試拾回白色紙皮，影片就此完結，未有交代後續。

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影片引起熱議，有網民直言，「我睇咗啲乜嘢」、「啲C9（師奶）奇怪嘅諗法」，有人嘲諷「出嚟搞笑」、「其實這樣又可以壓得幾扁」、「偷雞唔到蝕拃米」、「佢跟住部車走咗去，留喺原地嗰兩疊俾人執走咗就乜都冇」、「婦人：喂！我啲紙皮呀…紙皮你都『偷』，咁冇品？」、「為拍片而拍片」、「抖音一響，父母白養」、「抖音=智力測試劑」。

有網民指出以前的年代確實有人會這樣做，「以前確有人擺一些飲品鋁罐放在巴士車輪下，而其後巴士輾過飲品罐後，從地上撿上去賣錢」。不過不少網民批評此舉十分危險，「我認為這反而是不良示範！」、「危害公共交通安全」、「翻車或是導致車禍，算她的」、「一車人命只為了你壓紙皮？」、「如果架巴士有咩意外，記得多得呢位大嬸呀，仲有嗰啲喺旁邊睇到，覺得唔關佢事唔出聲嘅人」、「紙張因為屬易燃物品，拖行之餘，好易因為摩擦遇熱着火！好易因為咁成架巴士變野火樂園，完全冇諗後果」、「整爛個沙擋要佢賠都幾和味」。