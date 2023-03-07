危險！3孩童29樓窗外簷蓬興奮來回跑　街坊嚇呆：僅20、30厘米闊

一失平衡隨時命都無！內地微博流傳影片，顯示湖南一屋苑竟有3名孩童從29層高的窗戶徒手爬出窗外，並於狹窄的簷蓬上來回跑動追逐。有街坊目擊過程，頓感驚心動魄，即時通知屋苑管理處，幸好家長發現事件後及時將3名孩童叫回屋內，並無發生意外。



內地微博流傳影片，顯示湖南一屋苑竟有3名孩童從29層高的窗戶，徒手爬出窗外，並於狹窄的簷蓬上來回跑動追逐。（微博影片截圖）

事發上月25日，片中屋苑位於湖南懷化沅陵縣，片段由該區楊姓女街坊拍下。楊女指，當日在家中留意到對面大廈的簷蓬有東西不斷移動，仔細一看才發現，3名孩童竟徒手從窗戶爬到29層樓高的窗外，站在狹窄的簷蓬邊，其間更不斷來回跑動追逐，似是玩得高興，完全不覺有危險或畏高。

楊女目擊過程感到驚心動魄，嚇得目瞪口呆，一度想大喊提醒3名小孩，同時又怕大聲呼叫會嚇倒對方，引起危險。她只好即時通知該屋苑的管理處，希望能聯絡家長，阻止意外發生。幸好十多分鐘後，楊女終於見到家長從屋內及時將3名小孩叫回單位，未有發生悲劇。

3名孩童徒手從窗戶爬到29層樓高的窗外，站在狹窄的簷蓬邊，其間更不斷來回跑動追逐，似是玩得高興。（微博影片截圖）

楊女事後回想過程猶有餘悸，指孩童站立的簷蓬足足有29層樓高，卻僅有20至30厘米闊，一不小心後果或非常嚴重，認為家長應妥善管教子女，「孩子們在29層樓邊沿來回跑，看到很擔心，我通知了房主，希望家長多多注意」。

影片曝光後即引來網民注意，不少人直呼恐怖，「這是嫌命長嗎？」、「瑟瑟發抖，那麼高，不怕嗎？」、「這個太危險了，掉下去怎麼辦」。亦有人狠批涉事孩童的家長管教不善，「太沒有安全意識了」、「這種頑皮的小孩子背後有不稱職的父母」。