悲！1歲男童誤服奶奶1粒降血糖藥　一度成植物人　醒後證失明失聰

幼童對世界充滿好奇，容易把未知東西塞進口中，故家中藥物必需妥善存放。日前，河南1名男童就因誤服了奶奶跌落地上的1粒降血糖藥，一度陷入昏迷成了植物人，雖然後來甦醒過來，但是由於確診低血糖腦病，損害了腦部部分功能，導致失明失聰。

醫生提醒家長如發現孩子誤服藥物，應盡快求醫及在孩子清醒的狀況下嘗試催吐。



河南1歲零4個月大的男童贊贊因為誤服了奶奶不慎掉落地上的1粒降糖藥，導致低血糖腦病及藥物中毒，一度成為植物人，後經搶救，雖甦醒卻留下失明失聰的後遺症。（《小莉幫忙》微博影片截圖）

綜合內地媒體於2月25日的報道，河南新鄉延津縣，1歲零4個月大的男童贊贊（化名）日前因為誤服了奶奶不慎掉落地上的1粒降血糖藥，導致低血糖腦病及藥物中毒，一度成為植物人，後經搶救，雖甦醒卻留下失明失聰的後遺症。

贊贊奶奶因患有糖尿病，平日需要服食降血糖藥格列吡嗪（Glipizide）。據她所言，當日由她負責照料孫兒贊贊，事發時贊贊正躺在梳化上休息，她便打算起身去倒杯水，不過是轉身的剎那間沒有看到贊贊，他就拾起藥片吃下去了，「我就扭頭倒水，沒想到他吃進嘴裏了」、「我不知道藥片跌地上、不知道他吃進肚子」。

贊贊奶奶愧疚自己未能顧好孫子，令孫子留下影響終身的後遺症。（《小莉幫忙》微博影片截圖）

由於家人未有為意，到發現贊贊異樣並送院時，贊贊已經陷入昏迷，並一度成了植物人。河南省婦幼保健院兒童康復科主任醫生朱登納表示，贊贊誤食降血糖藥後，患上嚴重低血糖腦病及藥物中毒，引起意識障礙昏迷。經過治療後，贊贊從昏迷轉到植物人狀態，再到如今恢復輕微意識，康復有逐步進展，但是病情令他腦部受損，目前仍然處於失明及失聰的狀態，對在眼前揮手及耳邊叫喊均無反應。

贊贊母親表示，贊贊雖然甦醒過來，但肌肉無力，「全身、腿都是軟的，站都站不起來」，而奶奶亦坐地痛哭，對於自己未能顧好孫子愧疚萬分，「就一片藥啊！俺這孫子可成這了，眼睛看不見，耳朵也聽不見，成植物人了」、「我想把我的眼睛給他」。

河南省婦幼保健院兒童康復科的朱登納主任表示贊贊誤食降糖藥後，未有及時送院，導致患上嚴重低血糖腦病及藥物中毒，引起意識障礙昏迷。（《小莉幫忙》微博影片截圖）

醫生提醒患長期病如高血壓、糖尿病等的長者，日常服用心腦血管藥、降血糖藥時要小心，存放藥物的位置亦要遠離兒童。因為這類藥物對孩子影響最嚴重，誤食可造成腦部缺氧，導致不可逆轉的損害，更可能會造成心率及心律異常、血壓過低、血糖過低等，甚至危及生命。

醫生又提醒家長，如果發現孩子誤服相關藥物，首要並非催吐或者喝水，而是立即到醫院求醫；而誤食藥物後的4-6個小時為關鍵，如果孩子在前往醫院途中仍然清醒，家長可以先讓孩子喝一口水濕潤食道，再用手指伸進孩子口腔，刺激咽部促使其嘔吐。不過若孩子已經昏迷，則不建議進行催吐，而是應盡快到醫院救治。

醫生又指，如果誤服的是降血糖藥，在孩子清醒的狀態下，可以適當補充一些糖分，如提供糖水、橙汁等，不過上述手段只用以稍微緩解低血糖症狀，家長還是應該把孩子送到醫院。

（綜合）