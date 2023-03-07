大媽大鬧港鐵影片瘋傳！辱罵女生狂踩腳　遭男乘客圍攻　結局是…

【港鐵／東鐵線】網上廣傳一段大媽大鬧港鐵車廂影片，見到一名大媽正在辱罵一名女乘客，「妳啲咩禮貌？讀咩書啊？講屎片㗎妳啊？衰X臭X！」，其間多名男乘客不齒大媽行為出口相助，最終雙方互罵直至大媽在港鐵東鐵線沙田站下車。影片引來網民熱議，批評大媽行徑「好癲」、「影衰香港人」。



網上廣傳一段大媽大鬧港鐵車廂影片。（Facebook群組「沙田之友」）

有港女於Facebook群組「沙田之友」上載一段1分27秒影片，指自己下班乘「火車（港鐵東鐵線）」時，遇到一個「狂躁癲婆」，更被對方辱罵，「個癲婆話我踢到佢幾次，明明係佢自己撞過嚟幾次，掂到我。邊有咁得閒踢佢啊。之後自己不斷狂罵狂吠，仲要郁手郁腳！」。

樓主又說，其間被對方大力地踩腳幾下，「勁大力踩咗我幾下！雖然我影唔到，但全卡車人可以幫我做證」，並感謝當時挺身相助的男乘客，「小妹感謝啱啱喺火車上幫我發聲嗰3位哥哥」。

從影片見到，涉事大媽正怒罵女乘客，「唔啱啦，妳話撞1、2次都算，起碼3、4腳，人又多喎，吓，妳啲咩禮貌？讀咩書啊？讀屎片㗎妳啊？讀屎片啊？衰X臭X！」，並動手撥開上前勸阻男子的手，「你行開唔好掂我，講還講，你講還講啊！你理我係邊個啫，關你X事啊？」。

大媽大鬧港鐵車廂過程逐格睇▼▼▼

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另一男乘客見狀表示「唔好講粗口啦，妳再嘈就撳鐘（叫職員）啊我同妳講」， 大媽則不以為意，反挑釁指「撳鐘啊！撳鐘啊！」。雙方僵持下，再有其他乘客出口相助，「犯眾憎啊而家妳」、「一人少句喇好無」、「妳自己躁狂唔好喺度X人哋啦X街」，大媽則反駁，「冚家X，食屎狗，關你X事咩，X樣」。

大媽之後更邊說邊走近乘客挑釁，「嚟啊嚟啊！過嚟啊！過嚟啊！」，這時站在大媽身旁、疑似其女兒的女孩拉一拉大媽衣袖，似想示意冷靜。不過大媽仍相當勞氣責罵乘客，直到在沙田站下車。

最終大媽在沙田站下車，結束事件。（Facebook群組「沙田之友」）

影片引來熱議，大批網民批評大媽行徑「好癲」、「影衰香港人，咁計較唔好出街」、「堅白卡」。也有網民疑惑，「係咪佢個大袋撞到妳？好多狽大袋嘅人，都唔為意自己撞到人」、「其實好憎聽到人講咩一人少句，好似好好心去處理件事，但往往就係呢句嘢火上加油，完全無解決到件事」。

另有不少網民同情大媽旁邊的女孩，「睇嚟個女孩比較可憐」、「個妹妹好無奈」。