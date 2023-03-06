內地媽帶女兒到港公立醫院求診「沒結賬就讓我走」　大讚：福利好

【通關／公立醫院】有內地母親於網上發文指，她日前帶女兒到香港公立醫院求醫，卻被公立醫院的服務及收費「震撼」到──「公立醫院竟然只收了我180HKD（港元），連藥費都沒有」，而且毋須即時付款，驚訝說「第一次在香港看病，沒結賬就讓我走了」，又大讚「福利好給力」。樓主表示女兒是在家玩老鼠被咬到出血，其後鄰居建議她可打999召救護車，但樓主認為沒那麼緊急，不想浪費社會資源，所以就自行到醫院求醫，而且輪候了相當長的時間。帖文引來網民熱議，有人讚賞樓主沒濫用「999」資源，也有網民提醒要按時付款，以免收到告票。



有內地母親於網上發文指，她日前帶女兒到香港公立醫院求醫，卻被公立醫院的服務及收費「震撼」到。（小紅書）

該內地母親於小紅書以「第一次在香港看病，沒結賬就讓我走了」為題發文，指其女兒近日早上在家玩老鼠被咬到出血，之後如常返回學校；當她起床知悉女兒受傷，便趕往學校帶女兒到北大嶼山醫院求診，「鄰居建議我可以call999叫救護車，是的，在香港，999是你想打就能打，救護車是你想叫就能叫的，不過，其實並沒有緊急到那個地步，就不浪費社會資源了」。

該內地母親於小紅書以「第一次在香港看病，沒結賬就讓我走了」為題發文。（小紅書）

樓主表示，到醫院後才知道，看病要帶有效身份證、護照和「VISA（簽證）」，明言「有香港身份證和沒有香港身份證，診費差好多！」，而其女兒經醫生檢查後，獲配方一星期份量的抗生素，以及兩大瓶退燒藥。不過到付款時，樓主發現香港公立醫院的收費及結賬安排讓她超意外──毋須即時結賬且收費便宜。

樓主驚訝香港公立醫院收費便宜。（小紅書）

樓主指出，掛號時就與「小姐姐（醫院職員）」說明了原因，對方給了她一張單，讓她在2個星期內帶上護照、VISA及單再到醫院結賬，單上列出的收費更令她驚訝，「公立醫院竟然只收了我180HKD（港幣），連藥費都沒有…前些年，我帶孩子來香港看的都是私人醫生，看個咳嗽差不多花了萬把塊HKD（港幣）吧。再後來，我就直接飛北京帶她看病了」，大讚「福利好給力」。

然而香港公立醫院亦有1個最大缺點令她不滿意，就是等候時間太長，「急症也分好幾類，由於當時有個工人受傷了，醫生都跑去護理他了。所以，我們這種不是那麼緊急的，候診候了好長時間………」。

香港公立醫院亦有1個最大缺點令她不滿意，就是等候時間太長。（小紅書）

帖文引來網民熱議，有人讚賞樓主未有濫用「999」資源，「感謝你珍惜資源，不亂打救護車，讓真正有需要的人使用！」、「在哪個地方都是歡迎有禮又自律的人」，亦有網民教路，「去了幾次急診得出的經驗，要早上9點前去急診才會把等候的時間縮短到1h（1小時）」。也有網民提醒樓主記得要按時付款，以免收到告票。