以神之名丨「全能神」被指洗腦式傳教　內地爆打死人案被列邪教

【以神之名／方力申女友葉萱／Maple Yip／攝理教教主鄭明析】Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》（In the Name of God: A Holy Betrayal）揭發韓國攝理教教主鄭明析（정명석）長年性侵及強姦女信徒，受害者人數共逾千人，遍布亞洲地區包括香港及台灣，其中藝人方力申的女友葉萱（Maple）在片中聲淚俱下親述被性侵過程。案件於昨日（7日）第4次開庭，Maple的前男友以證人身份出席，揭發Maple為搜集證據硬着頭皮犧牲被鄭明析再性侵一次。事件引起外界對異端宗教的關注。

事實上多個國家亦曾出現各種異端宗教，其中被中共定性為邪教的「全能神教會」，曾在內地鬧出因傳教打死人事件，該教會更一度活躍於香港，以基督教教義為基礎，專向新移民婦女埋手，以洗腦方式宣揚異端宗教思想，同時滲透基督教會，甚至以金錢或女色引誘神職人員。信徒會被要求與家人斷絕聯絡，全心投入傳教工作，而違背要求的則會受到懲罰，後果更有機會危及家人。



多個國家曾出現各種異端宗教，其中邪教「全能神教會」更一度活躍於香港。（網上圖片）

全能神教會」（前稱「東方閃電」）於1993年在河南由黑龍江人趙維山創立，他原為基督教「呼喊派」中的1名信徒，其後疑因與不滿教內同工而離教。趙維山其後與當地1名女子楊向斌自立教派，指耶穌已經以1名中國女子、亦即楊女的形象道成肉身，就是該教會所敬拜的「全能神」，並推崇她為「女基督」，自己則自封「大祭司」，全權管理教內事宜。

「全能神教會」的教義以基督教作為基礎，惟內容與正統基督教並不相符，例如認為三位一體的神不存在、指《聖經》為已過時的歷史書籍，沒有參考價值，以及認為耶穌釘十字架是為了救贖罪人，但救贖工作仍未完成，需要神第二次道成肉身，成為降臨在中國的「新基督」，才能將拯救罪人等等，因而被基督教視為異端。

「全能神」組織嚴密，教徒常以一般教徒身份混進基督教會，專向中年婦女，尤其是新移民埋手，先與對方建立朋友關係，其後便會藉查經、聚會為名，以洗腦方式向基督教徒傳遞異端教義，最終目的是將對方帶離教會，投身「全能神」的傳教，藉以為教會提供金錢「奉獻」或無償工作。「全能神」教徒亦會滲透於基督教會，取得教牧人員信任後拉攏他們，甚至以金錢或女色作為引誘，並以此作為威脅，要求對方帶同信眾加入該教。有全能神教徒更會製作偽冒其他基督教會的Facebook專頁或網頁，誘年輕基督教徒加入。

「全能神教會」由黑龍江人趙維山創立，他與女子楊向斌自立教派，指耶穌已經以1名中國女子、亦即楊女的形象道成肉身，就是該教會所敬拜的「全能神」。（央視影片截圖）

有曾加入「全能神」教會，並離家11年傳教的前教徒表示，當初遭教友以誘惑、欺騙、軟禁及恐嚇等方式傳教，「講到我如果不信，以後有災難就會下地獄，就會在災難中毀滅」。她指，教會向她灌輸「全能神」才是人生首位，因此阻攔信仰的人，包括家人都是撒旦，又要求她拋下丈夫及一對分別年僅十多歲及5歲的子女，離家幫忙傳教，期間須住在接待家庭，每月僅獲發50月作生活費，並遭限制人身自由，不准聯絡家人，同時須不斷向教會奉獻金錢及時間。

該名前教徒稱，教會為免被政府發現或打擊，反偵查意識極強，教徒之間不但會以暗號溝通，彼此用「聖靈名」而非真實姓名互相稱呼，又不時更換用作聯絡的電話卡，「說生病或不舒服，就代表環境不好，不能來聚會；說大姐二姐三姐，就是代表一線二線三線的領導」，亦會以各種標記再三確保聚會地點安全，「家門口放一盆花就是丈夫在家不能聚會，沒放花就證明他不在家，可以來聚會」。

她續指，「全能神」教會為了更有效率地謀取經濟利益，僅重視有利用價值的信徒，當中年輕、懂得使用電腦或懂翻譯的，工作能力較強的信徒會被安排到外國傳教，而年紀較大的則會視乎能否為教會帶來收益而決定是否遭淘汰趕走，「還能奉獻錢，還能作工，那就還有利用價值，也就還讓你聚會，不會淘汰，就算80歲都要」、「如果工作效益低，沒有利用價值，也會被淘汰」。

由於散播「世界末日」言論，又通過反覆洗腦等方式要求信徒自願奉獻財物及全時間投入傳教，更在內地發生過因傳教打死人事件，故「全能神教會」被中共定性為邪教。另外，「央視評論員」微博的圖片曾列出邪教的5大特徵。

案發後，「全能神教會」已不容於內地，而「教主」趙維山早於2000年已利用假身份抵達美國，並以「宗教迫害」為由申請政治庇護。該教會除了在內地活躍外，亦於超過30個國家及地區傳教，當中亦包括香港。早於2013年，「全能神」教會就曾斥資1000多萬港元，在香港多份中英文報紙上刊登廣告，以擴大影響力。

目前該教仍在多個國家活躍，更會「與時並進」利用網絡傳教，以接觸更多具潛在奉獻能力的年輕人，例如透過Facebook和Skype等社交媒體招募信徒，甚至提供獎學金或以進行聖經研究為誘餌拉攏他們。「全能神」亦製作大量網絡材料，包括影片、歌曲、微電影或供教徒互相聯繫的論壇及討論區，只要留言表現對該教有興趣，就會被要求提供其他直接方式聯繫。

上月《墨西哥太陽報》就曾報道，當地1對疑為「全能神」教徒的雙胞胎突然無故失蹤。家人曾稱雙胞胎獲教徒送贈平板電腦和手機等電子產品以便聯絡，由於雙胞胎加入教會後行為及態度均變得古怪，因而曾阻止2人參與教會活動，其後雙胞胎對外界開始產生抵觸情緒，更突然離家不知所蹤。而1名男教徒曾向家人表示，自己與雙胞胎有聯絡，稱她們情況安好，惟沒有交代2人下落。消息曝光後引起政府關注，雙胞胎其後自行返回家中，但當地媒體或官方機構暫未披露更多案件細節。