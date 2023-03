以神之名丨央視曾列邪教5大特徵：具強烈排他性，宣傳自己最偉大

【以神之名/方力申女友葉萱/Maple Yip/攝理教教主鄭明析/全能神/邪教】Netflix紀錄片《以神之名:信仰的背叛》(In the Name of God: A Holy Betrayal)揭發韓國攝理教教主鄭明析(정명석)藉宗教之名長年性侵及強姦女信徒,逾千名受害人遍布香港、日本、韓國、台灣、澳洲等地區,其中藝人方力申的女友葉萱(Maple)在片中聲淚俱下親述被性侵過程,更指鄭明析在入獄期間仍要求與女信徒會面,影片引起外界對異端宗教的關注。



各地網民都關注案件發展,有網民翻出內地中央電視台曾在評論員微博發文,教導民眾辨別邪教的方法,當中提到邪教的5大特徵,包括具有強烈排他性、通過壓迫別以獲得利益等,近日再度起網民翻出廣傳。



Netflix紀錄片《以神之名:信仰的背叛》揭發韓國攝理教教主鄭明析藉宗教之名,長年性侵及強姦女信徒的惡行,引起外界對異端宗教的關注。(《以神之名:信仰的背叛》截圖)

方力申女友葉萱(Maple Yip)於紀錄片中提被性侵經歷:

早於2014年,內地山東招遠曾發生邪教「全能神」成員將無辜女子打死事件。案中6名「全能神」教徒於麥當勞向1名陌生女子傳教,要求索取對方電話號碼以作跟進聯絡,惟遭女子拒絕。6人隨即大罵女子為「惡魔!邪靈!」,並向她拳打腳踢,女子被當場打死。

該案發生後引起民眾關注,由於「全能神」散播末日言論,又通過反覆洗腦等方式要求信徒自願奉獻財物及全時間投入傳教,因而被中共定性為邪教。案後內地中央電視台曾於官方微博帳號「央視評論員」上載圖片,教導網民「鑒別邪教」。

「央視評論員」微博的圖片列出邪教的5大特徵,包括:

1. 具有強烈排他性,始終宣傳自己是最偉大的

2. 具有強烈強迫性,通過洗腦和自我標榜來確立自己的正確性

3. 具有通過壓迫別人,來獲得利益的特性

4. 通過內部裙帶和其他手段來構築內部關係網,以保證其利益

5. 往往嘴上說得很好,實際上做着最齷齪的事

內地山東招遠2014年曾發生邪教「全能神」成員將無辜女子打死事件,中央電視台其後曾於官方微博帳號「央視評論員」上載圖片,教導網民「鑒別邪教」。(「央視評論員」微博圖片)

全能神教會」(前稱「東方閃電」)於1993年在河南由黑龍江人趙維山創立,他原為基督教「呼喊派」中的1名信徒,其後疑因與不滿教內同工而離教。趙維山其後與當地1名女子楊向斌自立教派,指耶穌已經以1名中國女子、亦即楊女的形象道成肉身,就是該教會所敬拜的「全能神」,並推崇她為「女基督」,自己則自封「大祭司」,全權管理教內事宜。

「全能神」組織嚴密,教徒常以一般教徒身份混進基督教會,專向中年婦女,尤其是新移民埋手,先與對方建立朋友關係,其後便會藉查經、聚會為名,以洗腦方式向基督教徒傳遞異端教義,最終目的是將對方帶離教會,投身「全能神」的傳教,藉以為教會提供金錢「奉獻」或無償工作。「全能神」教徒亦會滲透於基督教會,取得教牧人員信任後拉攏他們,甚至以金錢或女色作為引誘,並以此作為威脅,要求對方帶同信眾加入該教。