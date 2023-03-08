月薪呢個數高過一半打工仔！最新各行職級人工　你有無underpaid?

【港人月薪／薪酬待遇／統計處／2022年第4季】2023年已來到第3個月，你的薪金到底是否合乎行情，又有否「underpaid」呢？政府統計處最新公布《綜合住戶統計調查按季統計報告》，港人2022年第4季就業收入中位數繼續維持2萬元，不過男性及女性月入中位數都按年上升。

究竟你的收入算多還是少，又排全港第幾呢？另外，統計處亦公布了主要行業、職級工資中位數，看看你現在人工究竟有否「underpaid」。



消費券2023｜申請登記資格+$5000派發方法/到期日時間表

政府統計處最新公布《綜合住戶統計調查按季統計報告》，港人2022年第4季就業收入中位數維持2萬元。（資料圖片）

根據政府統計處《綜合住戶統計調查按季統計報告》，若不計及外傭，2022年第4季本港有3,336,800勞動人口，當中1,803,100是男性，女性有1,533,700，每月就業收入中位數是2萬元，意味如果每月薪金多於2萬元，已比全港一半打工仔高。

值得留意的是，雖然2022年第4季港人每月就業收入中位數與2021年第4季相同，但其實今年男性及女性收入中位數都有上升，分別由20,500元升至21,700元（男），以及由17,500元升至18,000元（女）。不過，2022年第4季就業人數按年略減少約4.2萬人。

盤點各行業、職級收入 即睇你有無underpaid



如以行業及職級劃分，你的工資又是否合理呢？即看2022年第4季各主要行業及職級工資中位數。