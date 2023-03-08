電騙新招｜訛稱通訊局問問題攞個人資料　醒目內地女即cut線避騙

電騙手法層出不窮，千萬要小心！有內地女子近日分享於來港首日就遇上電話詐騙的經歷，指來電者訛稱通訊局代表，試圖問問題索取她的個人資料，幸好事主醒目發現有古怪，最後即時掛斷電話免墮騙局。她更分享現時電騙新招的特點，提醒網民小心。



有內地女子近日分享於來港首日就遇上電話詐騙的經歷，指來電者訛稱通訊局代表，試圖問問題索取她的個人資料。（資料圖片）

該內地女子「再多吃一口」近日於小紅書分享遇上電騙的經過，她表示來港首日接獲不明來電，接聽後發現是語音系統以廣東話播出的一堆資訊。由於事主聽不懂，她只留意到最後一句「你的電話即將在兩小時內被停用」，要求她按「1」或「2」選擇廣東話或是普通話繼續通話。

事主指，當時按下「2」字後，即有把男聲接聽電話，該男子用不標準的普通話詢問她有甚麼需要幫助，她即問道：「不是你們說我電話要停機？」男子後來說明身份，訛稱由通訊局致電，又問：「你名字叫甚麼？」事主坦言感到非常奇怪，「你們不知道我叫甚麼？你們看不到嗎」。

男子解釋，因為需要在系統查名，又詢問事主的姓氏，令她感到非常懷疑，於是決定直接掛斷電話。後來該男子再次致電，事主就叫懂說廣東話的朋友幫忙接聽，詎料對方原來竟聽不懂廣東話，事主這時便確認對方是電騙。

對方後來說明身份，訛稱由通訊局致電，又問：「你名字叫甚麼？」（資料圖片）

事主續稱，現時的電話騙案也與時並進，會利用香港新政策進行詐騙，手法包括在對話中以各種原因詢問接聽者的資料，例如電話實名制、衛生署核酸測試、入境處核實來港者身份等，並試圖從中索取個人甚至銀行戶口資料，因此她提醒網民不要輕易相信，如覺得有懷疑就直接報警，又指如果對方要求付錢的話，一律是騙子。

事件引來網民熱議，紛紛指近日多了不明來歷的電話，「差點就被騙了」、「謝謝提醒」、「真的要小心，避免成為下一個受害者」。

（小紅書）