內地女婚禮前發現未婚夫「偷偷食藥」　上網查出心寒真相秒退婚

結婚本是一樁喜事，但在婚前若發現伴侶隱藏著大秘密，你（妳）還會願意和對方走下去嗎？大陸一名女子在婚禮前夕，意外發現未婚夫驚人秘密，她發現對方偷偷服藥，上網詢問網友們才得知，未婚夫吃的是愛滋病藥，這讓她十分崩潰，最後選擇退婚。不過雙方在過程中鬧得不愉快，主要是因為退還聘金的金額讓兩人撕破臉。



根據陸媒《網易新聞》報道，這名女子日前在小紅書上PO上一張照片，她發現男友有在吃藥，不知道是治療什麼病，因此把藥盒裡面的藥物拍下來，想詢問：「有沒有姊妹知道這是甚麼藥？」

竟發現係愛滋病藥 決定退婚後男家提出呢個要求（點圖了解更多）：

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從分享的照片中看到，這藥盒內有3顆藥丸，分別是白色圓形藥丸、黃色橢圓形藥丸和淺藍色的錐形藥丸。事後有網友解答，這些是抗愛滋病的藥物，女子得知真相後整個大崩潰。

她提到和未婚夫相戀2年，原本已經準備要結婚，甚至已經開始進入備孕狀態，不料對方卻沒誠實告知，自己有愛滋病的事實，讓她整個傻眼且無法接受。

事後她與男友直接攤牌，逼問究竟是怎麼回事，男友則辯稱自己不知道該怎麼開口，所以才沒說出這件事，希望女方可以原諒。

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聽完男友的說法，女子無法接受，並堅決一定要退婚。男方聽完臉色大變，要求對方把聘金和聘禮全數歸還，還強調這是他父母的血汗錢。不過女方無法接受，她自認這件事上自己並未有任何責任，而且她還付出2年的青春，害她身陷染病風險中，並非自己個人因素才退婚，這些錢就當作是對她的補償，不願意退還，雙方因此撕破臉。

據了解，男方給了10萬人民幣聘金，他要求女方全數退還，還放話若是不還，他會和父母到女方家理論。女子聽了更生氣，感到十分委屈且又心寒，最後達成共識，女方願意退還7萬聘金，男方則不再糾纏。

所幸之後女子去醫院檢查，身體沒有任何問題，這起事件才終於落幕。

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