驚！新娘去廁所補妝　撞破準奶奶餵哺新郎飲人奶　當場崩潰提退婚

「幾十歲人都未戒奶」，原來真的有人辦！英國一名婚禮策劃師近日上節目分享，其化妝師朋友曾在工作上遇到的奇人奇事，讓新娘不得不決定悔婚。原來新娘在婚禮中途去洗手間補妝，意外撞破「哺乳」畫面，新郎哥正在吸啜未來奶奶的人奶，嚇得主持人驚訝表示「為什麼他媽媽這個年紀還會有母乳」。事件再網上引起討論，有人支持新娘悔婚，絕不能嫁給「真正媽寶」，不過亦有人質疑事件真實性，可能只是為博眼球而編作的故事！



有婚禮策劃師在節目分享，有新娘大婚當日到廁所補妝時，居然看見未婚夫在喝未來奶奶的母乳。（示意圖，非當事人）

美國婚禮策劃師米契爾（Georgie Mitchell）近日在清談節目上向主持人史密斯（Beth Smith）分享，曾聽過1個令人震驚的悔婚故事。她的朋友珍妮（Jenny）有次在某場婚禮擔任化妝師，並在中途陪同新娘去廁所補妝，意外看見驚人畫面，「她看到這一幕，足以讓她直接決定悔婚」。

史密斯很好奇新郎到底是做了什麼事，才讓新娘有此決定，本來還猜測是否有第三者，但米契爾直言「新郎正在喝媽媽的母乳」，嚇得她大驚表示「什麼！為什麼他媽媽這個年紀還會有母乳」。米契爾猜測，可能新郎多年來未斷奶，媽媽持續餵哺才會不停分泌母乳，才會發生這件事。

事件被分享後，不少人都對此感到難以置信，「令人作嘔」、「真正的媽寶」、「還以為新郎是同性戀之類，結果比這個更扯（誇張）」；亦有人感到好奇「爸爸知道嗎？」。不過故事真實性亦受質疑，有人認為可能只是主持人為創造話題而編作的故事。