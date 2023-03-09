黑暗榮耀｜韓女被欺凌12年「過程恐怖過拍劇」網民：朴涎鎮真人版

【黑暗榮耀／表藝琳】Netflix原創韓劇《黑暗榮耀》（The Glory）探討校園欺淩課題，講述女主角文同珢（宋慧喬飾演）精心策劃了一場復仇計畫，一一懲罰當年對她欺淩的加害者們。韓國校園欺淩的問題嚴重，而《黑暗榮耀》也重新讓大眾正視這個課題。



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黑暗榮耀真實版——為自己發聲討回公道

近日，韓國一名女子表藝琳（音譯，표예림）在YouTube上傳影片，道出自己曾遭受12年校園欺淩的故事，並希望加害者能對自己道歉，迅速引發熱議。表藝琳接受MBC節目《實事勘察隊》（실화탐사대）訪問時表示，自己自上學以來就被欺負，加害者甚至曾對她說：“像你這樣內向的人都該被這樣打。”

如今，她開始反思自己在校園期間發生的事，並決定為自己討回公道：「加害者們都好好地生活著，為什麼我自己卻無法原諒自己，要一直帶著這份自責活下去？」、「如果現在不這麼做，到30歲、40歲時，我會不會很怨恨自己？」

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黑暗榮耀真實版——頭被塞進馬桶

表藝琳找回以前的同學寫陳述信，寫下當年目睹的欺淩事件。其中一位同學接受《實事勘察隊》訪問時指出，自己曾目睹表藝琳被加害者們抓著頭髮，把頭塞進馬桶。表藝琳也曾嘗試向老師求助，但老師們卻責怪表藝琳一定是做錯了什麼事才被欺淩，仿佛就是《黑暗榮耀》劇中，文同珢在學校的遭遇。

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黑暗榮耀真實版——加害者拒認錯道歉

自畢業後，表藝琳再也沒有見過那幫加害者，直到最近才鼓起勇氣聯絡他們。沒想到，其中一位加害者看似毫無悔意，甚至反指：「你就管好自己的人生吧，你是看了最近那部韓劇所以這樣嗎？你以為你是什麼？表慧喬嗎？」《實事勘察隊》也親自找到了被指名為加害者的女子，但女子一再強調自己是無辜的：「有證據證明這一切嗎？」，強調沒有發生這些事。

黑暗榮耀真實版——網友：朴涎鎮真的存在

表藝琳的經歷引發網友熱議，加害者們的惡劣行徑讓人聯想起《黑暗榮耀》中的朴涎鎮。網友紛紛留言表示：「讓我雞皮疙瘩的是，朴涎鎮並不是虛擬人物，她真的存在」、「像文同珢那樣復仇吧」、「會有更大的懲罰等著他們的」、「《黑暗榮耀》做得最好的事就是讓受害者有勇氣發聲了」等等。

表藝琳自述欺淩經歷的影片已上傳至YouTube（附英文字幕CC），希望她早日能為自己討回公道。

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