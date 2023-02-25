《黑暗榮耀》鄭成日、Rain家境極坎坷！4位擁有悲慘身世的韓星

韓劇《黑暗榮耀》開播後不僅創下極高收視率和話題性，戲中的演員也紛紛受到關注，其中飾演欺凌主謀朴涎鎮老公「河度領」一角的演員鄭成日，戲內高貴的財閥氣息讓不少人認為他一定出生於優渥的家庭，但日前他出演節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，透露自己的悲慘童年經歷，深怕角色設定與自己的身世完全相反，無法詮釋出貴氣的形象。其實韓國演藝圈中也有幾位藝人長著一臉「財閥樣」，在螢幕前有著光鮮亮麗的一面，身世卻有著不為人知的辛酸。



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一、鄭成日

鄭成日從舞台劇和音樂劇開始接觸演藝圈，演過《秘密森林2》、《邪惡與瘋狂》等作品。不過他的演戲之路並不順遂，甚至窮到連外套都買不起，姊姊帶他去逛東大門後，回家無奈地表示：「你還要繼續演戲嗎？看你這個樣子讓我覺得很心寒。」直到近日因為出演《黑暗榮耀》才聲名大噪。

高三與媽媽同住前，大兩歲的姊姊一手拉拔他長大。在節目中坦言小時候曾因肚子太餓，等不及姊姊放學做飯，若是跟鄰居要吃的又要看別人臉色，所以決定喝公園遊戲區下雨過後積起的雨水充饑。

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二、Rain

Rain原名鄭智薰，出生於1982年的他已出道20年。2002年推出專輯《Rainism》後大受歡迎，不僅掀起韓流熱潮，還榮獲多項音樂大獎，創下8個月內接了10個廣告的紀錄。無可挑剔的舞蹈底子，讓他被封為「亞洲舞王」，在2006和2011年被《時代》（Time）評為「全球最具影響力100人」，至今仍是榜上唯一一位「兩度入選」的亞洲藝人，出演韓劇《浪漫滿屋》爆紅，正式開啟演員生涯。

但Rain的童年十分坎坷，家境不好導致他們一家四口擠在市場後巷只有幾十平方米的鐵皮屋內生活。父親生意失敗，在他15歲那年留下一張紙條後就遠走巴西，生活的重擔落在了當時患有糖尿病的母親身上。雖然在Rain發行首張專輯前母親就已去世，但他也透露母親一直是他前進的動力。

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三、徐仁國

徐仁國因韓劇《回答吧！1997》爆紅，演過富家子弟也演過「死神」，戲中精湛的演技和帥氣的外表讓他大受歡迎，一直都有著公子哥的貴氣形象。早前參加選秀節目出道，卻因為胖胖的身材外型受到許多惡評，最後透過節食減肥瘦成現在帥氣的模樣，一度還因壓力罹患暴食症。現在也經常在自己出演的戲劇中演唱OST，展現出驚人的歌唱實力。

這樣一位優秀的歌手和演員，家中靠著母親撿回收以及父親的焊接工作維生，很難想像他的家裡竟然會撿吃剩的雞骨頭熬下一餐的湯，常過著有一餐沒一餐的生活。

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四、李準

中學時的李準就已經對演戲和跳舞有興趣，後來意外以「Rain 親手製作」的男團 MBLAQ 出道，受到了高度關注。在演技成績上同樣非常亮眼，出道就獲得新人演員獎及多項獎項的提名，以韓劇《岬童夷》打開知名度，被譽為「演技最好的偶像」，實力一再獲得認可。

不過他曾經因為家境不好受了不少苦頭，歌手出身的他，當時沒有錢可以買衣服，所以身上總是散發潮濕的霉味，常常被同儕取笑和排擠，直到上大學情況才好轉。家人負債累累，出道後成名的他替家裡還清了所有債務，還用積蓄買了房子給父母。

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