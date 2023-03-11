28歲女要求父母買鞋不果　崩潰大哭被批啃老　揭心酸真相風向逆轉

辛勞工作的打工仔們每月會給多少家用呢？近日內地就有女生和父母走進鞋店，選了1雙喜歡鞋子後，竟然要求父母付款，旁人都以為她是「啃老族」，被父母拒絕後大哭並爆出「錢都是你們幫我存着」，才讓眾人驚覺原來她是上繳所有薪金予父母，所以才沒有私己錢。短片在網上瘋傳後，網民意見兩極，有人認為女生很可憐；亦有留言指是她不懂理財的後果，咎由自取。



有女生和父母走進鞋店，選了1雙喜歡鞋子後，要求父母付款被拒後，旁人以為她是「啃老族」，詎料她突然爆出1句話，眾人得悉原來她是上繳所有薪金予父母，反獲網民同情。（網上影片截圖）

內媒報道，浙江有名28歲女生近日和父母逛街時走進某一鞋店，看中了一雙200多元人民幣（約230港元）的鞋子，便要求父母付款，旁人都以為她是「啃老族」。父母表明不同意，覺得鞋子不需要買太貴，稱「我們穿的不也是幾十塊錢嗎？」，她便坐在地上大哭，甚至跪地磕頭，場面很是尷尬。

女生突然苦言質問「就一雙鞋，你錢不是很多嗎？我賺的錢都是你們幫我存着，我的腳就這麼廉價？」，然而父親不但沒有安慰她，還斥責「妳能不能正常點？」，便轉身離開。女子後來崩潰大喊「我就是想買一雙好一點的鞋子，為什麼要對我這麼殘忍？」。事後店員透露，女生一家應該是外地來到打工，加上收入全都交由父母保管，才會發生此事。

對於女生崩潰的苦況，網民都深表同情，「想買的東西買不了，真的很難受」、「這父母有毒吧，吸血鬼？」、「通過事情認清父母態度也好，以後再也不要把錢給他們存」。有留言則猜測背後原因，甚至估計父母或是重男輕女，「這麼大的成年人能這樣，一定不會只是因為一雙鞋，也許背後藏了很多我們不知道的事」、「大概家裏有個弟弟」、「28歲父母還要捏着女兒的錢，本來就是不正常」。

有人則認為是她不懂理財的後果、「學會按相對固定的金額給爸媽錢，自己留一部分，財務自由很重要」、「自己錢不自己保存，怨誰？」。