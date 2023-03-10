茶餐廳購早餐驚見腸仔得半條　港女批：咩玩法？　網民反指冇問題

滿心期待買份豐富的早餐卻發現腸仔只得半條，確實令人失望，但購買前其實自己也有責任看清餐牌！有港女於網上發文大呻，日前於觀塘一間茶餐廳買了兩份早餐，沒料到每盒的腸仔只得半條，她不滿地指「係咩玩法？」，批評像「人哋食剩再畀我咁」。不少網民批評茶餐廳庹縮，「其實一條腸仔要幾貴搞到要切開一半賣」，不過有網民為茶餐廳辯解指，餐牌已有列明各類早餐套餐只提供「腸仔半條」，是明碼實價，如此公審是不公。



有港女於網上發文大呻，日前於觀塘一間茶餐廳買了兩份早餐，沒料到每盒的腸仔只得半條，她不滿地指「係咩玩法？」。（fb群組「中伏飲食報料區」圖片）

該港女周三（8日）於fb群組「中伏飲食報料區」發文貼出照片，單據顯示她於觀塘一間茶餐廳購買了兩份一樣的早餐套餐，包括各一份雪菜肉絲米粉、炒蛋、腸仔、牛油奶脆豬，單買價錢為38元，她另購一杯凍奶茶，總數79元，而兩個膠盒內各有約半盒炒蛋及半條腸仔。

港女不滿腸仔份量「縮水」，批評「半條腸仔係咩玩法？成本好貴其實可以轉其他嘢， 但你畀半條我，好似人哋食剩再畀我咁」。

有網民為茶餐廳辯解指，餐牌已有列明各類早餐套餐只提供「腸仔半條」。（fb群組「中伏飲食報料區」圖片）

帖文引起熱議，有網民指出只給半條腸仔確實觀感不好，減低再次「幫襯」的意欲，「畀着我見到只可以笑，無下次」、「切片炒蛋仲好」、「零售普通雞肉腸都可以十幾蚊包10條，食店大量入貨只會更平，畀少半條最多咪慳到幾毫，但係腸仔半條畀食客個感覺差好遠」、「如果普通雞肉腸仔，我真係未見過畀半條咁小家囉，你話司華力腸或者法蘭克福腸好大條，畀半條就話啫」、「我情願佢加多一蚊，畀返另外半條腸我」。

不過也有網民表示，愈來愈多餐廳都只給半條腸仔，並非新鮮事，「好多食店已轉為半條，最近少咗出街食？」。甚至有網民為餐廳辯解指，餐牌已有列明只提供「腸仔半條」，食客若認為不值，大可不購買，「佢餐牌係寫住半條腸仔」、「點解唔睇餐牌呀，人哋有寫明喎」、「寫明真係唔食佢算啦」。

樓主其後回覆網民說，由於她是在網上尋找該茶餐廳的餐牌，看到以往的餐牌照片顯示有一條腸仔，加上她是打電話下單叫外賣，故不知道餐廳更新了餐牌變成只有「腸仔半條」。