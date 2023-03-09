港鐵小學女生崩潰影片瘋傳│向母哭喊 ：知唔知好辛苦？　網民心痛

【香港教育制度／學生壓力／欺凌／港鐵】香港教育制度一直被詬病對學生壓力大，近日網上就瘋傳一段小二女學生在港鐵車廂內向母親哭訴壓力大的影片，片中女學生多次明言「好辛苦」、「我好慘」、「頂唔順喇，生存呢個世界上㗎」等，道盡苦況壓力爆煲。5分鐘訴苦影片引起網民關注，直指「好心痛」，又關注香港教育制度對學生壓力問題。有網民則呼籲家長勿忽視小朋友的情緒反應，應及早尋求專家尋協助。



網上瘋傳一段小二女學生在港鐵車廂內向母親哭訴壓力大影片。（YouTube頻道「香港新聞突發時事合集」）

YouTube頻道「香港新聞突發時事合集」以「【教育制度】小學生因升班感壓力大，在地鐵車廂對媽媽哭訴」為題發布該段約5分鐘影片。

片段未有提及拍攝時間，開首即聽到有女童以哭聲說：「好辛苦，好唔舒服㗎喇，我仲要日日喺度返學，好辛苦！我真係好辛苦㗎，妳知唔知啊？妳都唔畀空間我㗎！」、「我好辛苦先可以升到2年級㗎，我唔係好似妳咁樣㗎，妳而家乜嘢都唔畀我睇喇，妳而家好唔鍾意我，妳可唔可以叫我即刻走囉！」、「好難頂呀，你知唔知呀，你成日都唔明我」。

該女童於港鐵車廂內向母親訴苦，多次說「好辛苦」、「頂唔順」。（YouTube頻道「香港新聞突發時事合集」）

這時母親回應「過2日妳走㗎喇」，女童則明言：「我唔想過2日！我想即刻走啊，我唔想等喇！我想走好耐㗎喇，妳嘥咗（我時間）好耐喇！你浪費咗我啲時間喇」。

之後母親反問「妳做咗啲咩嘢幫我啊？」，女童即表示：「妳唔好問，妳知唔知妳浪費咗我好多時間，仲話我唔啱，咁妳想唔想要我啫？你唔想要我嘅，我即刻走囉，好唔好？好難頂啊妳知唔知啊？妳成日都唔明我哋嘅，無人鍾意我啊而家，我好慘㗎！」

母親於是問「邊個唔鍾意妳啊？」，女童指出「同學唔鍾意我啊，我而家好唔開心，好難頂啊！好辛苦㗎！無人同我玩啊，我而家好慘啊。我連同學都無一個啊，妳成日都話人哋，妳哋啲大人都無得改嘅」，更聲言「我而家好辛苦，我都唔知忍得幾耐啊，我忍咗好耐喇！唔好阻我啲時間啊，我已經夠皮㗎喇，唔好玩我得唔得啫！頂唔順喇，生存呢個世界上㗎」。

直至拍攝者在調景嶺站下車，女童仍在訴苦，未知後續如何發展。5分鐘訴苦影片引起網民關注，直指「心酸」、「好心痛」、「聽得出個妹妹真係好大壓力」，亦有網民認為須找專業人士協助處理女童情緒，「小朋友的心理壓力很大，不要以為小事，要找專業人士疏導」、「肯講出嚟係好事」。

也有大批網民議論香港教育制度問題，「成日話香港教育制度，父母本身都不斷壓迫子女，一日學呢樣學嗰樣，又補習！」、「家長係不自知，家長要多與子女溝通，聽佢講並唔係主要因升學壓力大！唔該家長們唔好成日逼子女，只求分數」、「香港填鴨式教育逼得小朋友好慘，學校加埋家長壓力好大，所以平時一定要同小朋友多啲傾計，紓緩他們的壓力創傷」。