母親助同志女兒「授精」　溫柔哄：寶寶果汁來了　顛覆行徑惹爭議

同性戀者也會想當父母，但生育之路絕不容易！較早前美國就有電視頻道拍攝真人騷節目「《最膩母女檔》（sMothered）」，紀錄了1名母親親自為女兒「授精」的過程，目的就是為圓同性戀女兒成為媽媽的心願。片段公開後惹來網民激辯，有人認為很噁心，完全不能接受；亦有人支持同性戀者都有生育的權利，並祝福她順利生下寶寶。



美國有母親親自為同志女兒「授精」，事件引來網民激辯，有人表示噁心，亦有人支持同性戀者都有生育的權利。（網上影片截圖）

美國路易斯安那州（Louisiana）27歲女子蘿倫（Lauren）是同性戀者，但很想當媽媽，其53歲的母親莉莎（Lisa）為完其心願，便親自為她「授精」，母女的舉動卻又瞞着女兒的伴侶蘿拉莉。

只見莉莎本想用「假陽具」替女兒授精，更搞笑問「你有放過這麼大的東西在你身體嗎？」，蘿倫當下有點尷尬並拒絕回答，不過後來亦稱「我是驕傲的女同志，不需要任何看起來像男性生殖器的東西進入我身體」。最後莉莎只好放棄使用，並改用一般的注射試管。

進行「授精」前，蘿倫問母親能否想像父親此刻回來的情境，莉莎指他肯定會嚇壞，接着問「沒想到要為孫子做這種事，對吧？」，莉莎肯定說「完全沒想過！」。過程中莉莎為了安撫女兒緊張的心情，還稱呼將會注射的精液為「寶寶果汁進來了」，使女兒哭笑不得。

「授精」結束後，求子心切的蘿倫向母親說「我已經等待太久，我只是想成為像你一樣的好媽媽」，莉莎溫柔稱「妳會是一個好媽媽」。莉莎表示非常榮幸可以參與這件事「我給了她生命，如今也把新生命放到她身體裏」，這是多數母親都不會有的經歷。

有人支持蘿倫想要生育的心，只是認為女生應該向伴侶坦承，才算尊重對方。(AnastasiiaChepinska@unsplash)

對於母親親自為女兒「授精」的行為，大多網民都表示不能接受，甚至稱「真噁心」、「刷新三觀」、「這比媽寶還恐怖」、「可憐這個小孩一出生就沒有爸爸」、「世界之大無期不有」、「果然西方思想夠開放，亞洲國家不太可能發生這種事」。

不過，有人支持蘿倫想要生育的心，只是認為女生應該向伴侶坦承，才算尊重對方，「母女連心！祝成功好運！」、「鼓勵生育有什麼問題？媽媽或是伴侶代勞注射有什麼奇怪？就跟看婦產科一樣心態吧？不過沒有跟伴侶討論這點就不太對了」。