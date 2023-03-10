九巴APP「等2分鐘變17分鐘」被狂轟　巴士仲飛站　1原因網民唔撐

巴士到站時間只供參考？有巴士乘客在屯門群組發文，批評九巴APP不可信，他日前坐259D由屯門出觀塘，提早查了到站時間，突然發現「個濕X APP突然由2分鐘變咗17分鐘」，即用APP要求即時對話，一邊走一邊打字時，「就見到架259D飛咗站」。不過，不少網民認為九巴APP顯示的時間只供參考，又質疑樓主如非即時用手機投訴，可能也趕得及上車，「會唔會係你掛住撳電話無留意部車到啊？」。



樓主稱九巴APP顯示到站時間由2分鐘突變17分鐘，最後還「飛站」。（fb群組「屯門公路塞車關注組」圖片）

樓主在facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文，呼籲「大家真係唔好信晒九巴個濕XAPP！今朝小弟就畀佢跣到攤攤腰啦」。他指由屯門到觀塘最麻煩，他提早查了九巴259D線的班次幾時到站，因為已過了早上上班最繁忙時間，但提早10分鐘左右出發，「但係越嚟越唔對路…個濕X APP突然由2分鐘變咗17分鐘」。

他隨即用APP要求即時對話，「當你一邊走一邊入完一大堆廢話之後…就見到架259D飛咗站」，質疑該班車根本還未到站，APP就已經更新班次，令人以為已經開走，「真係唔好信晒個APP」。

帖文引起熱議，有網民認同九巴APP資訊經常不準確，「成班冇咗都試過」、「係，佢app係垃圾」，有人指無論城巴和九巴APP，如遇突發情況很多時不會即時顯示出來，「只能說你今天的事屬不幸」，反正時間不確確故沒再使用。

不過，許多網民認為APP上的巴士埋站時間一向「只供參考」，反問「樓主第一日用九巴app？唔知個時間只係估出嚟？」、「如果寫住『預定班次』就唔係實時未必準」，上面的時間只靠預定班次時間、兩站正常行車距離時間、車長或站長上報位置等資訊來調節。

網民留意見到樓主一度用APP進行即時對話，疑問等車期間「嘈客服有咩用」，「會唔會係你掛住撳電話無留意部車到啊？司機見無人揮手咪唔停囉」、「停少兩盞紅綠燈，或者前幾個站冇人上，咁咪會早咗到囉，咁都有得X嘅？」、「搞清楚先，唔係人哋飛站，係樓主冇截車」。

更有人搬出九巴APP的使用條款，有列明「九巴不對本程式內容的可信性、準確性、及時性、適用性及完整性提供任何保證」。

（綜合）