960B巴士車長屯門兜錯路　港女出帖斥嘥時間被玩死　反遭網民圍攻

巴士司機需負責多條線路，一時兜錯路也並非罕見的事。有網民近日遇上一時不懂路的巴士車長，要求車上乘客於同區另一車站下車，更指事發時不少乘客鼓譟，甚至開聲鬧車長。不少網民也認為司機忙中有錯屬正常的事，又指乘客不應將情緒發洩於車長身上，「司機都係人，有錯幾出奇」、「再鬧多兩句變大埔車禍2.0」。



該網民近日於Facebook專頁「屯門公路塞車關注組」分享指，日前乘搭960B路線巴士由鰂魚涌往屯門建生邨方向，途經屯門市中心時，司機卻行錯方向前往友愛，結果車長只好表明不懂路，在屯門官立中學巴士站駛停讓乘客下車。

樓主指當時有乘客鼓譟，甚至開聲責罵車長兜路，連樓主也不禁埋怨：「有人教佢又唔聽，要成車人鬧先掂，成車人俾佢玩死。」 最終有乘客即場指引方向，車長才返回原本路線。有網民解釋，當日安定邨爆水喉，車輛需改道，估計車長在未得悉情況下才會選錯線兜錯路。

不過樓主認為司機應早有準備，留言反駁：「作為司機，路面出事係及時有應對策略，而唔係等乘客教。」結果引來網民不滿，批評她是西客，「記住係冇行錯路呢樣嘢，最多只係兜遠咗路，用多少少時間，唔好成日話司機錯」、「你咁叻你自己揸車返工囉做咩搭車啫」、「如果我係車長，愈鬧得大聲我就愈兜耐啲」。

亦有身為車長的網民提醒正確做法，「策略就係停埋一邊報告公司，等督察嚟帶路，私自改變行車路線出事，到時係司機揹鑊上身，佢肯聽你班貴賓講係佢唔識死，你班貴賓鬧佢係你地唔識死」。

（Facebook專頁「屯門公路塞車關注組」）