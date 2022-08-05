瘋狂放屁竟然關個子宮事？30歲女子月經前後「呠呠呠」真相估唔到

正常人每天正常放屁次數大約為5至20次，不過若次數太頻繁當心健康出狀況。先前台灣就有名OL在經期前後會不斷放屁，一開始以為是消化系統有問題。



不料，因嚴重影響到日常生活，才決定前往當地醫院檢查，沒想到真正的致病主因竟與腸道沒關係。

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台灣知名婦產科醫生李偉浩於《醫師好辣》中表示，自己曾遇過一名30歲OL，因經期前後時常放連環屁，又加上擔心在上班過程中「呠呠呠」的聲音被其他人聽見。深受困擾的她本以為是腸道出現問題，吃了益生菌想改善，結果狀況反而更加嚴重，最後只好到醫院進行檢查。

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雖然OL拿了台灣腸胃科醫生開的藥確實有改善，不過一到了生理期前後仍頻繁放屁，最後在建議下接受大腸鏡檢查。豈料，檢查出來竟是腸道「子宮內膜異位症」，甚至她的腸道上還佈滿密密麻麻的小黑點，宛如芝麻般。李偉浩透漏，女子一開始崩潰求助並表示腸胃科醫生警告「嚴重恐要整段切掉」，所幸服用自己開的藥後治療成功。

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李偉浩提到，子宮內膜一般會出現在子宮內，若跑出去就稱之為「子宮內膜異位症」，最常見是跑到卵巢內，才會有「朱古力囊腫」，不過有時候也會到骨盆底，或是吃進腸子裡。而該名女子即是「吃進腸子裡」的患者，所以只要生理期一到，內膜異位點跟著出血後，造成腸胃不斷收縮、蠕動，才會出現響屁不斷的窘境。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】