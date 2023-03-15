盲搶蛋！阿媽驚蛋荒跟師奶友狂搶蛋　阿女見大量囤蛋崩潰：擺到臭

去年冬天禽流感突襲日本、美國，大量產蛋的雞也被撲殺，令日、台、英、美，甚至新西蘭也鬧蛋荒。雖然香港暫時未受影響，不過有網民近日大呻，最近媽媽與她的師奶朋友竟去盲搶雞蛋，又言「而家唔買遲啲就冇得買」。樓主見到家中囤積大量雞蛋感到相當崩潰，「唔知會唔會擺到臭都未食得完」。



網民呻指因為蛋荒，媽媽與她的師奶朋友近日狂買雞蛋。（資料圖片）

該網民近日於香港討論區撰文，呻指因為蛋荒，媽媽與她的師奶朋友近日狂買雞蛋，回家後更影相向家人大曬戰績，「話佢好叻咁買咗3排蛋返黎，話而家要30幾蚊一排，叫我哋慳住食，話佢啲師奶朋友話而家唔買遲啲就冇得買」。

樓主對媽媽盲搶蛋的舉動感到很無奈，稱平常根本少吃蛋，而全家亦只有3人，平日買一排雞蛋也要一個多月才吃畢，「而家阿媽買咗3排返嚟，唔知會唔會擺到臭都未食得完」。最令樓主崩潰的是，媽媽似乎仍未想停手，「阿媽仲話佢啲師奶朋友買咗5排蛋，諗諗下自己買咁少好似蝕咗」。

早前網上瘋傳香港日式超市出現疑似搶購日本雞蛋的激烈狀況片段（按圖即看👇👇👇）



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樓主的經歷引來網民熱議，笑指樓主這段時間也要吃「全蛋宴」，「食多啲蛋補充蛋白質呀」、「蒸炒煎烚蛋想食邊款」。亦有不少網民指，市面不同超市也有大量雞蛋出售，根本毋須盲搶，「早幾日都 $19 十隻日本蛋，其實平時都係 $22-24 左右可以買到，唔使搶喎」、「無必要搶，唔食蛋對健康影響不大」、「雞蛋唔放得好耐，叫伯母唔使買咁多啦」。

（香港討論區）