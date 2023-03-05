蛋荒？超市客搶購日本雞蛋影片瘋傳！高呼：畀我出去　網民：好癲

【日本雞蛋】受日本禽流感影響，多款日本雞蛋價格上漲或缺貨，日本出現雞蛋荒。今日（3月5日）網上將軍澳群組就瘋傳多段影片，見到日式百貨商店的超市出現疑似搶購日本雞蛋的激烈狀況，有人疑困於搶購人群中，只好高呼「畀我出去啊！」。影片引來網民關注，感嘆「使唔使盲搶雞蛋咁…」、「黐咗？」、「好癲」、「有無咁誇張」。



今日（3月5日）網上將軍澳群組就瘋傳多段影片，見到日式百貨商店的超市出現疑似搶購日本雞蛋的激烈狀況。（fb影片截圖）

有將軍澳街坊今早（3月5日）於facebook群組「將軍澳主場」上載多段影片，留言問「估下搶啲咩呀！」。

影片見到十多名市民，包括男女及老人家正在日式百貨商店的超市部門內，爭先恐後拿取放在紙皮箱內的日本雞蛋。從畫面見到，部份紙皮箱內的日本雞蛋已被搶購一空，場面有些許混亂，更疑似有人被困在搶購日本雞蛋人潮中，高呼「畀我出去啊！」。

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另有網民上載日式超市開門前情況照片，見到已有大批市民等候入場，擠得密密麻麻，但不知是搶購減價筍貨抑或想買日本雞蛋。

日式超市開門前，已有大批市民等候入場購物。（網上圖片）

影片引來網民熱議，直指太誇張，「香港…」、「黐咗」、「好癲」、「香港特色！weekend特色！」、「使唔使盲搶雞蛋咁」、「爭咩丫」、「有咁誇張」。也有網民表示，日本雞蛋性價比高，「靚蛋都係廿幾蚊盒」，「食得安心又好味，抵啦」。