食早餐驚見粉紅生雞扒！港媽嬲爆投訴餐廳咁處理　1原因拒收賠償

一日之計在於晨，食個豐富早餐或許是開展新一日的最好方法。有港媽日前發文大呻，指與就讀中六的兒子在家進食外賣早餐時，吃了數口才發現雞扒竟仍未煮熟，內部呈鮮嫩粉紅色，頓感反胃並丟掉所有食物。港媽大感憤怒，擔心正在備戰文憑試的兒子會因而生病，影響溫習進度，遂向餐廳投訴。她指客服了解事件後曾多次道歉，並提出送上優惠券賠償，但她拒絕接受，稱要保留追究權利。《香港01》正向涉事快餐店查詢。



有港媽日前發文大呻，指與就讀中六的兒子在家進食外賣早餐時，吃了數口才發現雞扒竟仍未煮熟，內部呈鮮嫩粉紅色，頓感反胃並丟掉所有食物。（親子王國討論區圖片）

「不知所謂嘅早餐！」該名港媽日前於親子王國討論區發文，指昨晨（13日）與兒子在家進食外賣早餐，其間發現套餐附有的雞扒「咬唔開，個口感好奇怪」，於是即時吐出來，才見到雞扒內部竟仍未煮熟，內部呈鮮嫩粉紅色，遂叫兒子停止進食。她形容自己與兒子也沒想到早餐會出現生肉，「佢又懵閉閉未瞓醒，原來佢第一啖已經覺得難食，我就食咗第三啖先覺得咬唔到」、「兩母子都呑咗啲落肚，真係嘔心」。

港媽指，與兒子發現生雞扒後頓感反胃，「無晒心情同胃口，我淨係食咗塊多士，我仔仲慘，食咗個蛋咋」，兩人於是將其他食物也一同棄掉，「即刻唔食，連個辣肉麵同奶茶都掉咗，而家諗起呑咗有少少反胃」。她對餐廳的食物質素大感不滿，遂透過社交平台向餐廳投訴，「我唔會因為size 同味道差投訴，唔熟真係接受唔到！我個心淨係一路鬧不知所謂，嬲到諗唔到其他嘢」。

由於兒子為應屆文憑試考生，下月即將應試，目前正值重要備戰階段，港媽擔心誤食生雞扒或令兒子不適，因而影響溫習進度，「佢好勤力咁溫習，準備DSE，我唔想有仼何嘢影響佢」、「我唔舒服都算，好擔心阿仔唔舒服」。

港媽指餐廳接獲投訴後即日聯絡她，對方不斷為事件道歉，又提出願意送上電子優惠券補償，不過她拒絕接受，明言要保留追究權利。（親子王國討論區圖片）

港媽其後更新稱，餐廳接獲投訴後即日聯絡她，「個客服打電話畀我，都話睇到相覺得好過分」。她指對方不斷為事件道歉，又提出願意送上電子優惠券補償，不過她拒絕接受，明言要保留追究權利，「萬一我兩母子因為咁要睇醫生，一定claim（索償）返佢」。《香港01》正就事件向涉事快餐店查詢。

不少同為家長的網民看過帖文及雞扒相片也直呼誇張，無法接受食物仍未煮熟便出售，又建議港媽與兒子進食前要看清楚，「真心唔掂，粉紅色肉嚟」、「大細塊唔緊要，味道差都算數，但係搞到唔熟就真係超級差」、「咁廚房唔得喎，日日都係咁煮，㸃會唔知煮幾耐先熟㗎」、「最慘外賣好難再拎返去換，激死！唯有下次教仔仔，食前切開望一望先放入口」。